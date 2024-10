Oud-president van Bolivia in auto beschoten, beschuldigt regering

Voormalig president Evo Morales van Bolivia zegt dat hij aan een moordaanslag is ontsnapt. Hij werd in zijn auto beschoten maar raakte niet gewond. Morales beschuldigt de huidige regering van Bolivia ervan hem te willen vermoorden.

Het incident vond plaats in de regio Chapare in het midden van het land. Morales zette een video op Facebook die vanuit twee auto's is gemaakt. Op de beelden is een wilde achtervolging te zien waarin Morales van auto wisselt. In een voorruit zijn minstens twee kogelgaten te zien.