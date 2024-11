NOS Voetbal • vandaag, 18:25 FC Groningen wint eindelijk weer eens en verpest rentree Steijn bij Sparta

2:53 Bekijk de samenvatting van FC Groningen-Sparta

FC Groningen heeft eindelijk weer eens drie punten te pakken. Na zes verliespartijen op rij (laatste winst was op 17 augustus bij RKC) werd Sparta in eigen huis met 1-0 aan de kant gezet. Zo kent trainer Maurice Steijn een slechte start bij zijn rentree als hoofdtrainer van Sparta.

Groningen-Sparta was een duel tussen twee ploegen die het zeer moeilijk hadden de laatste weken. De Rotterdammers wisten al vijf duels op rij niet meer te winnen, maar de hoop was gevestigd op de teruggekeerde Steijn, die de ontslagen Jeroen Rijsdijk opvolgt.

Steijn werkte eerder met veel succes op Het Kasteel en werd daarna overgenomen door topclub Ajax, waar hij later ontslagen werd. Daarnaast was de laatste overwinning van Steijn als trainer van Sparta ook bij FC Groningen. Vorig jaar mei eindigde de wedstrijd in 0-5.

Tegenslag op tegenslag

Maar bij de terugkeer van Steijn verliep de eerste helft in de Euroborg allesbehalve makkelijk. Groningen was de betere ploeg en kreeg ook veel halve kansjes.

ANP Maurice Steijn

Uiteindelijk was het Romano Postema die de thuisploeg op voorsprong wist te zetten. Wouter Prins veroorzaakte met een verre inworp een ouderwetse scrimmage voor het Sparta-doel, Nick Olij greep naast de bal en Postema kon met veel pijn en moeite de bal over de lijn krijgen. Het was het eerste eredivisiedoelpunt voor de Groningse aanvaller sinds mei 2022.

Het was niet de enige tegenvaller voor Sparta in de eerste helft. De 21-jarige Kayky viel na iets meer dan 20 minuten spelen uit met een nog onbekende blessure. Hij ging huilend naar de kleedkamer. De Manchester City-huurling was net een maand fit na een zware knieblessure, die hem meer dan een jaar aan de kant hield.

ANP Kayky verlaat in tranen het veld in Groningen

Met Mohamed Nassoh als vervanger in de ploeg moest Sparta in de tweede helft op zoek gaan naar de gelijkmaker. De Rotterdammers probeerden iets meer aan te dringen richting het doel van de thuisploeg, maar veel effect had dat niet.

FC Groningen-doelman Etienne Vaessen had, in tegenstelling tot vorige week toen er met 6-0 verloren werd bij NEC, een redelijk makkelijke middag. Hij hoefde alleen in te grijpen na een afstandsschot van Nassoh.

Charles-Andreas Brym was in de slotminuut nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn volley vloog nipt over het Groningse doel.