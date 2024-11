NOS Voetbal • vandaag, 16:24 • Aangepast vandaag, 18:15 Met nieuwe coach Steijn op tribune verliest Sparta thuis van Utrecht

Twee dagen na het ontslag van trainer Jeroen Rijsdijk is Sparta Rotterdam onderuit gegaan op het eigen Kasteel. Zondagmiddag was het goed presterende FC Utrecht te sterk: 1-4.

Het venijn van de wedstrijd zat in de staart. Vijf minuten voor tijd stond het nog 0-1 voor Utrecht, dat met een man meer nog drie keer scoorde in de slotfase.

Bij Sparta zat interim-coach Nourdin Boukhari op de bank en keek de nieuwe trainer Maurice Steijn toe vanaf de tribune. De voormalig coach van Ajax begint na dit weekend aan zijn tweede periode als trainer van Sparta.

De Rotterdammers staan na de nederlaag op de dertiende plek. Utrecht komt in punten gelijk met nummer twee Ajax, dat het op doelsaldo voor zich moet dulden.

Tandeloos Sparta

Zowel Sparta als Utrecht speelde niet groots, maar de ploeg van Ron Jans was net wat scherper en doortastender.

Sparta had best veel balbezit, maar Utrecht kwam na een kwartier spelen op voorsprong. Middenvelder Victor Jensen kreeg de bal via Yoann Cathline voor zijn voeten en haalde hard uit. Het was zijn eerste goal van het seizoen.

Daarna probeerde Sparta van alles, maar kansen creëren lukte veel te weinig. De ploeg wist dit seizoen nog geen thuisduel te winnen.

Na rust hield Utrecht de controle over de wedstrijd. Toen Djevencio van der Kust na een uur spelen met een harde tackle een fout van Mike Eerdhuijzen probeerde te herstellen en daarvoor rood kreeg, was de wedstrijd wel gespeeld.

Lange ballen

Sparta hoopte met lange ballen op de ingevallen spits Tobias Lauritsen nog wat voor elkaar te boksen, maar een gelijkmaker zat er nooit echt in. In de 87ste minuut scoorde Miguel Rodríguez met een rake knal van een meter of twintig. De sterk spelende Paxten Aaronson maakte er daarna 0-3 van.

Dat Lauritsen in blessuretijd uit een strafschop nog een goal maakte voor Sparta, was van geringe betekenis, zeker omdat Mike van der Hoorn in de 95ste minuut de 1-4 nog binnen knikte.