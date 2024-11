NOS Voetbal • vandaag, 15:39 Steijn wil met Sparta naar linkerrijtje: 'Duel met Ajax is voor mij niet beladen'

4:01 Steijn uitgerust voor rentree bij Sparta, geen wrok richting Ajax

Of hij 22 december al omcirkeld heeft in zijn agenda? Maurice Steijn moet er hardop om lachen. "Sparta-Ajax, een hele mooie wedstrijd", weet de trainer. "Maar voor mij helemaal geen beladen wedstrijd, hoor. Gewoon twee hele mooie clubs tegen elkaar."

Steijn is weer terug op het oude nest bij Sparta, als opvolger van de ontslagen hoofdtrainer Jeroen Rijsdijk. Op Het Kasteel werkte Steijn eerder met veel succes, waarna hij werd overgenomen door topclub Ajax. Daar kende de trainer een korte, onstuimige periode die eindigde met ontslag.

Dat was iets meer dan een jaar geleden. Inmiddels heeft Steijn uitgebreid de tijd gehad om zich weer op te laden voor een baan als trainer. "Het is toch lekker als je dan een tijd in de luwte doorbrengt. Maar op een gegeven moment is dat ook wel afgesloten en wil je weer op het veld staan."

Houdini-act

Terug naar die eerste periode bij Sparta, die begon in april 2022. Met nog vier duels te spelen leek Sparta gedoemd om te degraderen, maar onder Steijn pakten de Rotterdammers nog tien van de twaalf mogelijke punten. Het was een 'houdini-act' die genoeg bleek voor handhaving.

Al langer 'officieus' contact Een dag na het ontslag van Jeroen Rijsdijk werd al bekend dat Maurice Steijn hem zou opvolgen als hoofdtrainer van Sparta. Dat leidde tot speculatie: had technisch directeur Gerard Nijkamp Steijn al benaderd voordat Rijsdijk op straat werd gezet? "Het eerste officiële contact is vrijdag gelegd", zegt Steijn daar nu over. "Maar er was al een poosje officieus contact, waarbij Nijkamp al een beetje polste. Omdat ik de club al kende, en de club mij, zijn we er vrij snel uitgekomen. Zaterdag is het helemaal rondgekomen."

"Dat was geweldig. Het wordt allemaal wel eens op mijn conto geschreven, maar we hebben dat toen echt met zijn allen gedaan", zegt Steijn. "Alles viel de goede kant op."

Het seizoen erop ging Sparta wederom voor handhaving, maar eindigde het onder Steijn zelfs als zesde in de eredivisie. "Uiteindelijk heb ik hier een geweldige periode gehad, wat dat betreft is het thuiskomen. Er zijn nog veel mensen die ik ken, al is de spelersgroep heel erg gewijzigd. Ten opzichte van die eerste vier duels is alleen Arno Verschueren er nog."

ANP Steijn zat dit weekend al op de tribune tijdens Sparta-FC Utrecht

Zijn goede prestaties bij Sparta leverden Steijn een overgang naar Ajax op, dat op dat moment zoekende was. Steijn kon het bij de Amsterdammers niet bolwerken en werd na de slechtste seizoenstart uit de clubgeschiedenis ontslagen. Slechts 131 dagen duurde zijn dienstverband in de hoofdstad.

Steijn: "Daar kijk ik met gemengde gevoelens op terug, waarbij de teleurstelling overheerst. Als je daar eenmaal bent en het mislukt, is dat een teleurstelling, omdat je erheen gaat om prijzen te winnen en Ajax weer terug te brengen naar de top. Dat is niet gelukt, simpel."

Wrok koestert de trainer zeker niet richting Ajax. "Nee, helemaal niet. Ik gun Ajax zeker dat het nu goed gaat. Je ziet nu dat de rust is wedergekeerd. Als de organisatie goed staat, geeft dat ook rust op het veld. Complimenten aan Farioli en zijn staf, maar zeker ook aan de algemeen directeur en technisch directeur."

Veel in buitenland geweest

Het voetbal is Steijn sinds zijn ontslag blijven volgen, al was dat niet altijd vanuit Nederland. "Ik ben veel in het buitenland geweest, maar heb ook veel wedstrijden van mijn zoon (eredivisie-topscorer Sem Steijn van FC Twente, red.) kunnen bezoeken. En ik heb mijn dochter kunnen bezoeken tijdens haar buitenlandstage. Daar heb ik heel erg van genoten."

En ondertussen ging de telefoon regelmatig. "Er zijn gesprekken geweest met clubs uit het binnen- en buitenland", vertelt Steijn. "Sommige dingen heb ik zelf afgezegd. Andere clubs, en dan vooral in het buitenland, hebben de keuze voor een ander gemaakt, zo gaat dat."

Sparta kon Steijn wel verleiden. "Bij Sparta weet je wat je aantreft. Een goede accommodatie waar je goed kunt werken. En ik weet dat ik hier een fijne staf heb. Je hoeft hier niet alles meer uit te vinden."

ANP Steijn werd na een reeks slechte resultaten al snel ontslagen bij Ajax

Toch moet de trainer één belangrijk ding wel zien te ontdekken: hoe hij met Sparta de weg omhoog weer vindt. "We willen structureel in het linkerrijtje proberen te spelen en waar het kan meedoen aan de play-offs om Europees voetbal. Maar we moeten ook de realiteit niet uit het oog verliezen. We staan gedeeld dertiende, slechts twee punten boven de nummer zestien."

Het doel op de korte termijn? "We willen heel snel wedstrijden winnen en weer naar boven kijken. Dat is het", besluit Steijn.