Utrecht wint moeizame wedstrijd van Heracles en pakt tweede plek over van Ajax

FC Utrecht heeft in eigen huis een krappe overwinning geboekt op Heracles Almelo in de eredivisie. Door een doelpunt van clubtopscorer Paxten Aaronson na ruim een uur spelen werd het 1-0.

Daarmee neemt FC Utrecht in ieder geval tot zondagmiddag de tweede plek in de eredivisie over van Ajax. De Amsterdammers spelen dan tegen FC Twente en kunnen dan weer op gelijke hoogte komen met de Domstedelingen.