NOS Voetbal • vandaag, 18:04 69-voudig Oranje-international Babel zet punt achter loopbaan: 'Voetbal bedankt'

Ryan Babel heeft via een bericht op social media zijn afscheid als voetballer aangekondigd. "Als het nog niet duidelijk was, hierbij: voetbal bedankt."

De 37-jarige Amsterdammer zat al een jaar zonder club, sinds zijn vertrek bij het Turkse Eyüpspor eind september vorig jaar.

Drie periodes bij Ajax, zes prijzen

Babel brak in 2004 door bij Ajax en maakte in 2005 met een doelpunt tegen Roemenië zijn debuut in het Nederlands elftal. In 2007 verhuisde de aanvaller voor ruim 17 miljoen euro van Ajax naar Liverpool.

Na drieënhalf jaar met wisselend succes bij Liverpool vertrok Babel naar Hoffenheim, weer Ajax, Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham, Galatasaray, weer Ajax (op huurbasis) en Eyüpspor tot besluit.

Gedurende zijn drie peridoes bij Ajax werd Babel twee keer kampioen van Nederland (2003/2004, 2012/2013), pakte hij twee keer de KNVB-beker (2005/2006, 2006/2007) en greep hij twee keer de Johan Cruijff Schaal (2005, 2006).

Met Besiktas werd hij in het seizoen 2016/2017 kampioen van Turkije en met Galatasaray won hij in 2019 de Turkse Supercup. In 2007 werd hij met Jong Oranje Europees kampioen in eigen land.

Lange loopbaan bij Oranje, met lange pauze

Babel was van 2005 tot 2011 een vaste waarde in de selectie van het Nederlands elftal en zat bij de groep voor het WK van 2006, het WK van 2010. In 2006 speelde hij tegen Argentinië zijn enige wedstrijd op een eindtoernooi.

AFP Ryan Babel na een goal tegen Frankrijk in 2018

Na zes jaar afwezigheid maakte Babel in 2017 zijn rentree in Oranje en vanaf 2018 werd hij in de eerste periode van Ronald Koeman als bondscoach weer enkele jaren een vaste klant in Oranje.

Zijn laatste interland was op 30 maart 2021 tegen Gibraltar (0-7), meer dan zestien jaar na zijn debuut tegen Roemenië. In totaal speelde Babel 69 interlands, waarin hij tien keer scoorde.

Duizendpoot

De veelzijdige Babel ontwikkelde zich tijdens zijn voetballoopbaan ook op andere vlakken. Hij maakte een rapalbum over zijn leven, scoorde een top 10-hit, verhuurde appartementen in Amsterdam en investeerde in cryptomunten.

Toch was hij ook steeds in staat zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. Nu, na een tijd van twijfel, is het echt voorbij.

Kijk hieronder naar het gesprek met Ryan Babel in maart van dit jaar over zijn twijfels om te stoppen met voetbal:

