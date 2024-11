Pro Shots Jordi Paulina bij zijn debuut voor Borussia Dortmund in het bekerduel met VfL Wolfsburg.

NOS Voetbal • vandaag, 12:25 Van de amateurs van Hercules naar 80.000 man in Dortmund: 'Met dank aan TikTok''

Exact een jaar geleden verloor Jordi Paulina met de amateurs van Hercules voor een handvol toeschouwers op het Utrechtse sportpark Voordorp met 2-0 van Sparta Nijkerk. Vorige week maakte de 20-jarige aanvaller zijn debuut bij Champions League-finalist Borussia Dortmund.

In een paar maanden van het vierde niveau in Nederland naar de top van de Bundesliga. Onwaarschijnlijker worden voetbalsprookjes niet. "Eigenlijk was ik wel klaar met profvoetbal. Tot die wedstrijd tegen Ajax."

Bizarre wending

Ooit droomde Paulina van een debuut in De Galgenwaard voor FC Utrecht. Zover kwam het niet, maar uitgerekend in dat decor kreeg zijn loopbaan een bizarre wending.

Op 21 december speelt hij er met de amateurs van Hercules tegen het zwalkende Ajax in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Hij blinkt uit in een van de grootste bekerstunts in de recente geschiedenis.

"Die wedstrijd was grandioos: 3-2 gewonnen. Ik speelde best een aardige pot. En dat is niet onopvallend gebleven. Ik kreeg veel berichtjes, heel veel aandacht. Niet zoveel als Tim Pieters (die met zijn twee treffers zijn studentenhuis een mooie premie bezorgde, red.), maar genoeg om op te vallen."

TikTok

Als het feest gevierd is, kruipt Paulina zelf achter de computer om een TikTok-filmpje te maken. "Ik heb 'm zelf geëdit", lacht Paulina. "Een paar leuke acties in een videootje, muziekje eronder en dan lekker op TikTok. En dan kijk ik wel wat er gebeurd. Die video ging helemaal viral: 700.00 views, meer dan 40.000 likes."

Ergens in Duitsland zat de 40-jarige Makram Naceur die avond wat verveeld te scrollen op zijn telefoon. "Opeens kwam die video van Jordi voorbij. Het leek wel alsof hij nooit op een ander niveau had gespeeld. Het leek hem allemaal zo makkelijk af te gaan. Maar dit was Hercules, een club van het vierde niveau. Dat kan toch niet? Hij maakte een heel goede indruk, slim, vol zelfvertrouwen. Toen wist ik dat ik met hem wilde afspreken."

Waarom niet?

De Duits-Tunesische zaakwaarnemer nam via sociale media contact op met Paulina. Hij was zeker niet de enige. "Dat een speler als Jordi Paulina, spelend op het vierde niveau in Nederland, in de Bundesliga terechtkomt, dat is bijna onmogelijk. In mijn beleving zijn er maar twee clubs die voor zoiets openstaan: Werder Bremen en Borussia Dortmund. Ik wist dat Ingo Preuss, al jaren talentscout in Dortmund, houdt van spelers als Jordi. Hij zei: waarom niet, ik wil hem weleens zien."

Naceur regelde een trainingsstage voor Paulina in Dortmund. "Het leek wel of hij al jaren bij Borussia Dortmund speelde. Het was ongelooflijk, zeker voor iemand die gewend is om maar drie keer per week te trainen. Er zijn veel voetballers met bijzondere fysieke kwaliteiten: energiek, sterk of snel. Maar er zijn er niet veel die ook slim zijn in het veld. Dat is kwaliteit."

Instagram | @silencework (Makram Naceur) Zaakwaarnemer Makram Naceur en Jordi Paulina na diens debuut in het eerste van Borussia Dortmund.

Niet veel later tekende Paulina zijn eerste profcontract. "Ik begon met voetballen in mijn eigen dorp Odijk. Daarna speelde ik voor Jonathan in Zeist en vijf jaar in de jeugd van FC Utrecht. Toen daar geen plek meer voor me was, ben ik naar Hercules ben gegaan."

"Mijn droom om profvoetballer te worden had ik eigenlijk wel opgeborgen. Na vijf jaar FC Utrecht vond ik het wel welletjes, eerlijk gezegd. Ik studeerde ernaast nog, had het druk met school. Mijn maatschappelijke carrière had ik eigenlijk al uitgedacht."

Debuut in DFB Pokal

We spreken Paulina een week nadat hij zijn debuut heeft gemaakt voor het eerste van Borussia Dortmund. In de eerste ronde van de DFB Pokal tegen VfL Wolfsburg valt hij in de verlenging in. Een onvergetelijk moment, ondanks de uitschakeling.

"Ik trainde al bijna twee weken met het eerste mee, ook omdat er relatief veel spelers geblesseerd zijn. Bij de Abschlusstraining - zo noemen ze dat hier - nam trainer Nuri Sahin vier spelers van het tweede even apart. Drie mochten mee naar Wolfsburg. Mijn transfer naar Dortmund was eigenlijk al een kinderdroom. Maar om na drie, vier, vijf maanden al mijn debuut te mogen maken, daar had ik nooit van durven dromen. Heel vet."

Pro Shots Jordi Paulina strandde vorig jaar met Hercules in de achtste finales van de beker tegen Cambuur.

Twee dagen na zijn debuut was Paulina terug in Utrecht om zijn maatjes van Hercules te steunen in het bekerduel met Sparta. "Natuurlijk was ik erbij! Het is maar twee uurtjes rijden vanuit Dortmund, dus dat was het zeker waard. Ze hebben het heel goed gedaan: 1-1 tot de 90ste minuut. "

Zeven keer per week

Een nieuwe bekerstunt zat er niet in, want in de verlenging walsen de profs van Sparta over de amateurs heen (6-1). "Dan zie je toch dat de profs conditioneel een stukje sterker zijn dan de amateurs. Ik trainde vorig jaar twee keer in de week, soms drie keer. Om dan te switchen naar zes, zeven keer per week dat is een groot verschil. Maar na een paar weken pakte ik het wel op."

"Het grootste verschil voor mij is dat ik me hier honderdduizend procent kan focussen op voetbal. Ik hoef na de training niet naar school of naar werk, maar kan rust pakken en herstellen. Dat gaat me goed af."

Toekomstmuziek: Oranje of Curaçao? Jordi Paulina zou in de toekomst kunnen uitkomen voor Oranje of Curaçao. De laatste optie lijkt het meest concreet. "Dick Advocaat, de bondscoach, heb ik nog niet persoonlijk gesproken. Maar er is wel contact geweest met de bond. Om voor een nationale ploeg uit te komen is een droom. Dus dat overweeg ik zeker."

De komende tijd pendelt Paulina tussen het eerste en het tweede van Dortmund. Van een debuut in de Bundesliga kwam het nog niet. Wel zat hij vorige week op de bank, toen Dortmund in eigen huis met 3-2 won van RB Leipzig.

Twee goals

Een dag later scoorde hij twee keer bij het tweede. "Slapen was lastig na zo'n mooie ervaring met 80.000 mensen in het stadion. Maar op zondag moest ik er ook gewoon staan. Ik ben nieuw bij de club en moet elke week sowieso presteren. Het tweede speelt op het derde niveau in Duitsland tegen grote clubs. In mijn tweede wedstrijd uit bij Arminia Bielefeld zaten ook gewoon 23.000 mensen op de tribune."

Getty Jordi Paulina heeft lol op het trainingsveld met onder anderen Emre Can.

Dat er met Prince Aning en Donyell Malen nog twee Nederlanders rondlopen in Dortmund helpt. "Wanneer ik bij het eerste meedoe is Donyell het eerste aanspreekpunt voor mij. Lekker makkelijk in het Nederlands. Ik kan nog veel van hem leren. Hij geeft me ook tips over de Duitse cultuur en mentaliteit binnen de club. Die is toch wel wat anders dan in Nederland."

"Van Hercules naar zo'n competitie is al een reuzenstap", beseft Paulina. "Laat staan de Bundesliga. Tegen Mainz zit ik weer bij de eerste selectie, dus wie weet. Het is sowieso heel vet."