Reuters Wolfsburg viert de goal van Jonas Wind.

NOS Voetbal • gisteren, 23:47 Dortmund na verlenging onderuit in tweede ronde Duitse beker, Paulina debuteert

Borussia Dortmund is in de tweede ronde van de Duitse beker uitgeschakeld door VfL Wolfsburg, dat diep in de verlenging het enige doelpunt maakte. Bij Dortmund, vijfvoudig winnaar van de DFB Pokal, stond Donyell Malen in de basis en viel Jordi Paulina in.

De uitschakeling volgt in een matige reeks van Dortmund, vorig seizoen nog verliezend finalist in de Champions League. Onder de nieuwe trainer Nuri Sahin verloor BVB drie van de eerste acht wedstrijden in de Bundesliga, waarin het zevende staat.

Op bezoek bij Wolfsburg, dat dit seizoen nog geen thuiswedstrijd had gewonnen, was Dortmund de bovenliggende partij en kreeg het de betere kansen. Maximilian Beier kreeg na een kwartier al de grootste mogelijkheid, hij schoot naast toen hij alleen op het doel af ging.

EPA Donyell Malen

Ook na rust lukte het de bezoekers niet om te scoren, spits Serhou Guirassy had het vizier niet op scherp en Kamil Grabara keepte sterk.

Debuut Paulina

In de verlenging bracht Sahin een verrassende debutant. Jordi Paulina, vorig seizoen nog speler van amateurclub en bekersensatie USV Hercules, kwam in de 112de minuut in het veld.

De twintigjarige middenvelder maakte deze zomer de overstap naar Dortmund, dat hem in eerste instantie aantrok voor het tweede team dat uitkomt in de derde Bundesliga. Daar speelde hij tien wedstrijden, dinsdagavond zat Paulina voor het eerst in de wedstrijdselectie van de hoofdmacht.

Strafschoppen lagen in het verschiet, totdat Jonas Wind in de 117de minuut de 1-0 voor Wolfsburg maakte.

Getty Donyell Malen ligt op het gras

Ook voor het Schalke 04 van trainer Kees van Wonderen zit het bekeravontuur erop. De ploeg uit de tweede Bundesliga verloor met 3-0 bij Augsburg.