ANP Lutsharel Geertruida

NOS Voetbal • vandaag, 17:46 Geertruida maakt zijn eerste voor winnend Leipzig, Dortmund verliest ondanks goal Malen

RB Leipzig is na acht competitieduels nog altijd ongeslagen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose versloeg nummer drie SC Freiburg met 3-1 en heeft daardoor in ieder geval voor één dag de koppositie overgenomen van Bayern München, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Voormalig Feyenoorder Lutsharel Geertruida scoorde in de tweede helft de 2-1 voor Leipzig. Voor de verdediger was het zijn eerste treffer in dienst van de Duitse club.

Freiburg was na een kwartier op voorsprong gekomen door een doelpunt van oud-PSV'er Ritsu Doan. Ook voormalig eredivisiespeler Loïs Openda (Vitesse) was trefzeker voor Leipzig.

Ongeslagen

Bayern heeft drie punten minder, maar treft zondag laagvlieger VfL Bochum. Bayern, dat een beter doelsaldo heeft dan Leipzig, is de enige andere club die dit seizoen nog geen competitieduel heeft verloren. Bayern en Leipzig hebben beide tweemaal gelijkgespeeld en de rest van de duels gewonnen.

NOS Bundesliga-stand zaterdag 26 oktober

Leipzig, dat het de komende weken zonder de geblesseerde Xavi Simons moet stellen, kwam na vijftien minuten op achterstand. Doan ontsnapte aan de aandacht van verdediger Benjamin Henrichs en kon van dichtbij de openingstreffer binnenkoppen.

Na de rust stelde Leipzig rap orde op zaken. Twee minuten na de pauze verzorgde Willi Orbán de gelijkmaker, waarna een volledig vrijstaande Geertruida een lage voorzet binnenschoot en daarmee voor de 2-1 tekende. Twaalf minuten voor tijd scoorde Openda de 3-1.

Dortmund verliest

Borussia Dortmund verloor met 2-1 bij FC Augsburg, de nummer vijftien van de ranglijst. De ploeg van trainer Nuri Sahin maakt een teleurstellende start van het seizoen mee en heeft na acht duels al tien verliespunten opgelopen.

EPA De spelers van Dortmund bedanken de meegereisde fans

De nederlaag is een nieuwe domper na de forse Champions League-nederlaag van dinsdag. In het Estadio Santiago Bernabéu verloor Dortmund met 5-2 van Real Madrid, precies een maand na de 5-1 competitienederlaag tegen VfB Stuttgart.

In het zuidoosten van Duitsland kwam Dortmund zaterdag al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Augsburg. De bezoekers profiteerden in de vierde minuut van simpel balverlies en zetten via Donyell Malen een snelle tegenaanval in.

Een-tweetje

Malen kon de bal na een een-tweetje in de bovenhoek schieten en tekende daarmee voor de 0-1. Ook in het Champions League-treffen met Real Madrid had Malen voor de openingstreffer gezorgd.

EPA Donyell Malen viert zijn openingstreffer tegen Augsburg

Twintig minuten later was het Dortmund die de prijs moest betalen voor balverlies. Vijf verdedigers gaven Augsburg-aanvaller Alexis Claude-Maurice de gelegenheid om uit de omschakeling de gelijkmaker in de hoek te schieten.

Vijf minuten na rust kwam Augsburg via diezelfde Claude-Maurice op voorsprong. In een poging een lage voorzet weg te werken tikte Dortmund-verdediger Emre Can de bal in de voeten van de Fransman, die met een geplaatst boogballetje voor de 2-1 zorgde.

Lange blessuretijd

Dortmund kreeg liefst tien minuten aan blessuretijd om een gelijkmaker te forceren. In plaats daarvan zag het hoe Almugera Kabar, die al geel op zak had, moest vertrekken na het vasthouden van een tegenstander. Het competitiedebuut van de 18-jarige Duitser eindigde daarmee voortijdig.