Real Madrid wint ook in herhaling van CL-finale van Dortmund na hattrick Vinícius

Een uitblinkende Vinícius Júnior heeft Real Madrid in de herhaling van de Champions League-finale van vorig seizoen opnieuw aan een zege geholpen tegen Borussia Dortmund. De Braziliaan zette met een hattrick de wedstrijd naar Spaanse hand, ondanks een 0-2 voorsprong van de Duitsers. Het werd 5-2 in Madrid.

De gedachten zullen bij de ploeg van Nuri Sahin nog eens terug zijn gegaan naar de wedstrijd op Wembley, in juni. Daar was Dortmund lange tijd de sterkere ploeg, maar wist Real Madrid uiteindelijk de Champions League te winnen met een 2-0 zege.

Doelpunt en assist Malen

Dinsdagavond voltrok zich iets soortgelijks. Dortmund startte fel in Spanje en kwam na een half uur spelen op voorsprong. Donyell Malen liep slim weg terwijl spits Serhou Guirassy twee verdedigers bezighield. Guirassy behield het overzicht en gaf de bal mee aan de Oranje-international. Malen haalde hard uit in de korte hoek: 0-1.

Het leek de avond van de 25-jarige Nederlander te worden. Want vier minuten later maakte Malen slim gebruik van zijn snelheid. Hij speelde zichzelf vrij en bewaarde het overzicht. Hij gaf de bal af aan de vrijstaande Jamie Gittens, die voor de 0-2 tekende.

Getergd Madrid

Die achterstand maakte vervolgens wat los bij de Madrilenen. Er was ineens wel scherpte, gedrevenheid en aanvalsdrang. Rodrygo opende de kansenregen. De Braziliaan schoot op de lat en de rebound kwam voor de voeten van Jude Bellingham. De Engelsman schoot vervolgens, tot frustratie van de Madrileense fans, ook op de lat.

Maar na rust vielen de doelpunten wel als rijpe appelen voor de thuisploeg. Antonio Rüdiger kopte na een uur spelen keihard de aansluitingstreffer tegen de touwen en een paar minuten later maakte Vinícius van dichtbij de 2-2.

Uitblinkende Vinícius

De Braziliaan kreeg het daarna op zijn heupen. Lucas Vázquez had voor de 3-2 getekend, maar de aandacht ging vooral uit naar de vierde treffer van Real.

Vinícius kreeg de bal in zijn voeten bij het eigen strafschopgebied en had vervolgens een solo van ongeveer 70 meter in huis. De Braziliaan haalde uit en zag de bal binnenvallen: 4-2.