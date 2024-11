ANP In Amsterdam is dit weekend extra politie op de been

NOS Nieuws • vandaag, 12:16 Vier verdachten geweld Amsterdam nog vast, ook vandaag vluchten naar Israël

Van de 63 mensen die zijn aangehouden voor het geweld donderdagavond en -nacht in Amsterdam zitten er nog vier in de cel, meldt de politie. Afgelopen nacht waren er geen grote ongeregeldheden.

Donderdagavond liep het na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv uit de hand in de Amsterdamse binnenstad. Israëlische supporters werden aangevallen door pro-Palestijnse relschoppers. Op video's was te zien dat op meerdere plaatsen Israëliërs, of mensen die daarvoor werden aangezien, werden aangevallen en mishandeld. Vijf mensen moesten gewond naar het ziekenhuis.

Een groot deel van de 3000 Maccabi-fans is gisteren al naar Israël vertrokken, onder meer met extra vliegtuigen die waren gestuurd door de Israëlische regering. Ook vandaag en morgen gaan er supporters naar huis. Normaal gesproken vliegen Israëlische maatschappijen niet op zaterdag vanwege de sabbat. Israëlische rabbijnen hebben toestemming gegeven om vandaag toch te vliegen, meldt The Times of Israel.

Bekijk hier een reconstructie van de incidenten in Amsterdam:

3:50 Dit gebeurde er in de 'gitzwarte nacht' in Amsterdam

Verschillende supporters zijn door vrijwilligers uit de Joodse gemeenschap van hun hotel naar het vliegveld begeleid, zegt directeur Naomi Mestrum van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

Het CIDI is de afgelopen dag druk geweest met het bieden van hulp aan Israëlische supporters. Maccabi Tel Aviv zette gisteren in een hotel een crisisruimte op van waaruit de hulp werd gecoördineerd. Dat ging om onder meer praktische en juridische hulp. "Iedereen is blij dat het rustig is en hoopt dat het zo blijft", aldus Mestrum.

Geen demonstraties

Dit weekend is er in Amsterdam extra politie op de been. In de hoofdstad geldt een noodverordening, waardoor de politie overal preventief mag fouilleren. Ook zijn er geen demonstraties toegestaan en worden Joodse instellingen extra beveiligd.

De Amsterdamse gemeenteraad komt waarschijnlijk op dinsdag bijeen voor een spoeddebat over het geweld. Burgemeester Halsema heeft een onderzoek aangekondigd.

Israëliërs op Schiphol vertelden gisteren over wat ze hadden meegemaakt:

1:33 Israëliërs op Schiphol vertellen over wat ze vannacht meemaakten