NOS Sport • vandaag, 05:54 Dartster Van Leuven steeds zelfverzekerder: 'Ze praten over mij omdat ik iets goed doe' Laurens Sembiring Laurens Sembiring

Sla de carrousel over Getty Van Leuven tijdens een toernooi in juli van dit jaar

Het leven van dartster Noa-Lynn van Leuven laat zich naar eigen zeggen het best omschrijven als een "rollercoaster." De 28-jarige Van Leuven schreef drie weken geleden geschiedenis, door zich als eerste Nederlandse vrouw en als eerste trans persoon ooit te plaatsen voor het WK in december, het grootste dartstoernooi van het jaar.

En niet alleen het WK kan straks afgevinkt worden van het lijstje prestigieuze toernooien. Van Leuven doet vanaf vandaag ook mee aan de Grand Slam of Darts, waar ze onder meer gaat gooien tegen wereldtopper Michael van Gerwen, maar daarover later meer.

"Mijn leven is ineens een beetje druk geworden. Na mijn plaatsing voor het WK en de Grand Slam ontplofte mijn telefoon. Ik heb er een stapel mediaverzoeken bij gekregen en ik word soms herkend op straat", vertelt Van Leuven.

"Daar ben ik niet aan gewend en ik weet eigenlijk ook niet of ik het heel leuk vind. En oh ja, ik werk er ook nog 32 uur per week bij in de keuken als junior sous-chef", voegt de rechtshandige dartster eraan toe.

Van Leuven, die in haar tienerjaren in transitie ging, kwam dit jaar ongewild in het nieuws. In verschillende sporten leeft er discussie of trans personen mogen meedoen en ook Van Leuven kreeg te maken met flinke kritiek.

Ik heb veel shit over me heen gekregen. En die krijg ik nu nog steeds. Van Leuven

Zo stapten Anca Zijlstra en Aileen de Graaf in maart uit het Nederlands team, omdat ze niet met een "biologische man" in het team willen spelen. De Nederlandse dartsbond (NDB) en de internationale bond PDC steunden Van Leuven en spraken zich uit voor een "inclusieve sport, waarin iedereen zich veilig voelt."

Afgelopen week deed PDC-baas Matthew Porter dat bij Sky Sports nog eens over. "Het is fijn dat ze achter hun eigen regels staan en dat ze mij daarmee steunen", stelt Van Leuven.

"Ik heb inderdaad veel shit over me heen gekregen. En die krijg ik nu nog steeds", vertelt Van Leuven, die nog dagelijks mensen blokkeert op Instagram. "Het begint altijd met een anoniem account, zonder profielfoto. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld dat ik moet oprotten. Dat zijn gewoon simpele personen."

'Ik val op omdat ik iets goed doe'

Hoewel het mentaal zwaar is, vertelt Van Leuven dat ze hier steeds beter mee om kan gaan. "Ik heb een goede psycholoog met wie ik kan praten. In het begin trok ik het me veel aan, maar ik besef nu dat mensen over mij praten, omdat ik gewoon iets heel goed doe, waardoor ik opval."

Haar recente prestaties zetten die woorden kracht bij. Met een gemiddelde van ruim 109 werd Beau Greaves in de finale van het 21ste toernooi van de Women's Series verslagen en in hetzelfde weekend veroverde Van Leuven een startbewijs voor de Grand Slam.

"Zakelijk hè", grapt Van Leuven. "Ik stond met 3-1 achter, terwijl ik 115 gemiddeld gooide. Een jaar geleden had ik op dat moment de handdoek in de ring gegooid, maar nu bleef ik doorgaan en gooide ik een heel goede wedstrijd. Ik word steeds comfortabeler met mijn eigen spel. Ik weet beter wat ik wel en niet kan. Een jaar geleden was ik nog niet zo zelfverzekerd."

Spelen met eten

De 28-jarige Beverwijkse beleeft haar echte dartsdoorbraak, maar moet het darten voorlopig nog combineren met een normale baan. Ze werkt in een restaurant en heeft daar veel plezier in.

"Het zou leuk zijn als ik het alleen van darten kan doen, maar koken is een hobby van mij en ik vind het veel te leuk in de keuken. Het is rustgevend en ik kan gewoon een beetje rondspelen met eten."

Haar specialiteit? "Ik doe graag de patisserie. Ik maak regelmatig mijn eigen bonbonnetjes, daar ben ik wel goed in", lacht Van Leuven.

Eerder maakten we deze reportage met Van Leuven:

2:00 Van Leuven eerste Nederlandse trans vrouw in darts: 'Soms wel lastig'

Door haar goede prestaties maakt Van Leuven zich op voor de Grand Slam in Wolverhampton en het WK in Londen. Zaterdagavond speelt Van Leuven de eerste groepswedstrijd tegen niemand minder dan Michael van Gerwen.

Meetmoment richting WK

"Ik heb eerder gezegd dat ik heel graag een potje tegen hem wil gooien, maar het is echt bizar dat dat op dit podium mag", zegt van Leuven over haar eerste tegenstander. De andere twee opponenten van Van Leuven zijn Gary Anderson en Ryan Joyce.

"Dit toernooi is voor mij een mooi meetmoment richting het WK", vertelt Van Leuven. "Bij de toernooien die ik normaal gesproken speel is amper publiek. Straks staan er allemaal camera's op je en kan iedereen zien wat je doet. Dit is een mooie kans om me verder te ontwikkelen en ervaring tegen grote tegenstanders op het podium op te doen."