Van Leuven plaatst zich als eerste Nederlandse vrouw ooit voor WK darts

Dartster Noa-Lynn van Leuven heeft een primeur te pakken: ze zal als eerste Nederlandse vrouw ooit deelnemen aan het WK dat vanaf half december in Londen gehouden wordt. De 28-jarige Beverwijkse plaatste zich door in het laatste weekend van de PDC Women's Series het eerste van vier mini-toernooien te winnen.

Van Leuven, die die winst pakte door in de finale klassementsaanvoerster Beau Greaves te verslaan met 5-3 (en een moyenne van maar liefst 109,64), is daardoor zeker van een plek in de top drie van de eindstand. En die levert een ticket op voor de mondiale titelstrijd in de Britse hoofdstad.