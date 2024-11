E-bikefabrikant Stella nu officieel failliet

In totaal werken er zo'n 440 mensen bij de bijna 50 locaties in Nederland en België. Alle werknemers zijn volgens de curator op de hoogte gebracht van het faillissement. Sinds dinsdag waren alle fysieke winkels al gesloten en dat zal voorlopig ook zo blijven.

Overname

Volgens de curator zijn er meerdere overnamekandidaten geïnteresseerd in Stella, maar was een overname niet op korte termijn te realiseren. De komende tijd zal de curator met de geïnteresseerde partijen bekijken of een overname mogelijk is.