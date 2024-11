ANP Het kantoor van Stella in Nunspeet

NOS Nieuws • vandaag, 16:34 E-bikefabrikant Stella vraagt uitstel van betaling aan

De Nederlandse e-bikefabrikant Stella heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat bevestigt een woordvoerder van Stella na berichtgeving van het FD. Het bedrijf uit Nunspeet draait al langere tijd verlies.

Stella is groot geworden met de productie van elektrische fietsen. Het bedrijf telt bijna 50 locaties in Nederland en België. Er werken in totaal zo'n 440 mensen.

De aandelen van Stella zijn sinds eind vorig jaar volledig in handen van investeringsmaatschappij DM Equity Partners (DMEP). De investeringsmaatschappij wil niet nog meer geld in het bedrijf pompen, omdat dat 'niet verantwoord' is. Stella kan daardoor de rekeningen niet meer betalen en vraagt uitstel van betaling aan.

Aanbetaling

Het bedrijf draaide in 2023 en 2024 een verlies van rond de 13 miljoen euro. DMEP gaf het bedrijf in 2018 een financiële injectie van tientallen miljoenen en dit voorjaar kreeg Stella nog eens 13,4 miljoen euro. Nu gooit de investeerder de handdoek in de ring.

Bij Stella hebben volgens het FD nog ongeveer duizend klanten een aanbetaling gedaan, maar nog geen fiets ontvangen. Stella laat weten dat het deze klanten tegemoet wil komen. De bewindvoerder, die nog niet is benoemd, moet daar ook een rol in gaan spelen.

Stella is niet het eerst e-fietsenmerk dat in financiële moeilijkheden verkeert. Eind vorig jaar vielen de fietsenmakers VanMoof en Qwic om. Dat laatste merk maakte uiteindelijk een doorstart, VanMoof werd overgenomen.