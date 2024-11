ANP De hoofdvestiging van Stella Fietsen in Nunspeet

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 15:15 Medewerkers Stella Fietsen: 'Ergens hoop ik op een doorstart'

Hoewel ze vandaag allemaal vrij zijn, zijn enkele medewerkers van de noodlijdende e-bike fabrikant Stella Fietsen toch naar de hoofdvestiging in Nunspeet gekomen. Ze reageren gelaten op het nieuws van gisteren, toen bekend werd dat het bedrijf uitstel van betaling heeft aangevraagd.

"Ik wist natuurlijk wel dat het de laatste jaren slecht ging", reageert een van de personeelsleden bij Omroep Gelderland. "Ergens hoop ik vooral dat we nog iets kunnen doen, een doorstart of zo. Maar goed, dat zullen we moeten afwachten."

"Dit voelt als verliezen", zegt een ander. "We wisten dat het bedrijf het moeilijk had, maar we hebben de afgelopen tijd hard ons best gedaan om daar verandering in te brengen. Volgens mij hadden we de stijgende lijn te pakken."

Goed afhandelen

Stella bestaat sinds 2011 en is groot geworden met de productie van elektrische fietsen. Het bedrijf telt bijna 50 locaties in Nederland, België en Duitsland. Er werken zo'n 440 mensen.

De aandelen zijn sinds eind vorig jaar volledig in handen van DM Equity Partners, de investeringsmaatschappij van keukenondernemer Ben Mandemakers. Het bedrijf kocht Stella Fietsen van de oprichters Daan van Renselaar en Wilco van de Kamp. Toen er begin dit jaar financiële problemen ontstonden, schoot DM Equity Partners de fietsenfabriek te hulp met een lening van 13,4 miljoen euro.

Maar gisteren vroeg het bedrijf dus uitstel van betaling aan. Vandaag heeft het personeel een verplichte vrije dag. "Ik kan het in één woord samenvatten: balen", reageert een medewerker. Hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt voor de klanten. "Die wachten nog op een reparatie of op een nieuwe fiets. Dat moeten we goed afhandelen de komende tijd."

Duizend fietsen

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel mensen wachten op een nieuwe of gerepareerde fiets van Stella. Het FD sprak gisteren over ongeveer duizend fietsen. Maar afgelopen weekeinde bood het bedrijf nog nieuwe fietsen aan via de folders van AH Voordeelshop en Mediamarkt. Die aanbiedingen zijn nu niet meer te vinden op de websites van die bedrijven.

Volgens Kaj Gründemann van vakbond CNV heeft Stella Fietsen de vakbond niet geïnformeerd over de aanvraag van het uitstel van betaling.

"We wisten al wel langer dat het niet goed ging bij Stella", zegt hij. "Sowieso zie je dat de hele fietsenindustrie het moeilijk heeft. Denk aan bijvoorbeeld Babboe (onderdeel van Accel) en de teloorgang van VanMoof. Ook bij Stella moest er regelmatig geld bij. Dan hou je er rekening mee dat het een keer spaak loopt."

Zo snel mogelijk zekerheid

Het CNV wil zo snel mogelijk in gesprek met de directie om tekst en uitleg te krijgen. "Indien er echt geen toekomst meer is, willen we dat de medewerkers daar zo snel mogelijk zekerheid over krijgen", aldus de vakbond.

Stella Fietsen zelf beperkt zich tot een korte reactie. "Op dit moment is de bewindvoerder in overleg met de directie en gaan we samen kijken naar wat er gaat gebeuren", zegt woordvoerder Alex de Vries.