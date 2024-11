Chinese batterijbouwer schiet noodlijdend Ebusco te hulp

Gotion overweegt een belang te nemen in Ebusco. Dat bedrijf wil later deze maand 36 miljoen euro wil ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen.

Sinds 2018 levert Gotion batterijen voor de elektrische lichtgewicht bussen van Ebusco. In de nieuwe samenwerking gaan de twee bedrijven de techniek verder uitwerken, waarbij Gotion ook gaat helpen om bussen van Ebusco in Azië te verkopen. Daarnaast zegt Ebusco een "indicatie van interesse" te hebben ontvangen van de nieuwe partner om aandelen te kopen.

Reddingsplan

Het bericht komt met de extra informatie die Ebusco vanmorgen bekendmaakte over de aandelenuitgifte. Het bedrijf meldt dat oprichter en voormalig topman Peter Bijvelds voor 5 miljoen aan nieuwe aandelen wil kopen. Dat is onderdeel van het reddingsplan van Ebusco dat zonder nieuwe geldinjectie dreigt om te vallen.

Bestellingen geannuleerd

Ebusco dreigde vorige maand om te vallen toen twee klanten van het verlieslijdende bedrijf grote orders bussen annuleerden . Door een tekort aan onderdelen en personeel slaagt Ebusco er niet in de bussen op tijd af te leveren. Doordat de deadlines niet worden gehaald is het bedrijf ook veel geld kwijt aan boetes die hiervoor aan klanten moeten worden betaald.

Ondanks het wantrouwen stemden aandeelhouders twee weken geleden toch in met een reddingsplan, waarbij via de uitgifte van nieuwe aandelen 36 miljoen euro moet worden opgehaald. Zonder de nieuwe miljoenen is de kas in de eerste maanden van volgend jaar leeg.