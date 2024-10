ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:02 Rekeningen bevroren en orders geannuleerd: cruciale week voor busbouwer Ebusco Eva Wiessing verslaggever Economie

Sjoerd Verbiesen redacteur Economie Eva Wiessing verslaggever Economie

Sjoerd Verbiesen redacteur Economie

Deze week is het erop of eronder voor busbouwer Ebusco uit Deurne. Vandaag stond het bedrijf in de rechtszaal tegenover Qbuzz dat van een grote bestelling af wil. De vervoerder heeft beslag laten leggen op bankrekeningen van de onderneming. Ebusco stelde op de zitting dat als dit beslag niet wordt opgeheven, het bedrijf deze week de salarissen niet kan betalen.

De druk is daarom hoog en woensdag wordt er al uitspraak gedaan. Een dag later is er weer een cruciaal moment voor het Brabantse bedrijf. Die dag wil het bij aandeelhouders tientallen miljoenen ophalen om te overleven.

Vertraging

Ebusco heeft een kort geding aangespannen omdat Qbuzz een bestelling voor 59 bussen wil annuleren. De bussen hadden eind maart al geleverd moeten worden, en sommige bussen maanden daarvoor. Maar Qbuzz heeft ze nog steeds niet gekregen.

Volgens Ebusco komt de vertraging door problemen in de toeleveringsketen.

"Het vertrouwen is volledig weg", zegt advocaat Erik Verweij van Qbuzz. De vervoerder heeft ook problemen met de Ebusco-bussen die al zijn aangeschaft. "Er worden geen reserveonderdelen en geen garantieonderdelen geleverd. Tien procent van de bussen staat stil."

Ebusco en Qbuzz sloten in april een nieuwe overeenkomst om de leveringsdeadline op te schuiven naar 1 september. In die nieuwe overeenkomst werd ook afgesproken dat Ebusco een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro moet betalen als de deadline niet wordt gehaald.

Maar ook op 1 september werden geen bussen afgeleverd, Dat was voor Qbuzz reden om de overeenkomst op te zeggen. Ebusco stelt dat zo'n dertig van de bestelde bussen klaar is voor aflevering. Het bedrijf vindt het daarom onredelijk dat Qbuzz nu door de hele order een streep zet.

Naast het opzeggen van het contract, heeft Qbuzz ook beslag gelegd op de bankrekeningen van Ebusco. Dat is omdat Ebusco de schadevergoeding van 1,2 miljoen euro niet heeft betaald.

ANP Drie jaar geleden nog blije gezichten toen koning Willem-Alexander een nieuwe fabriekshal van Ebusco opende

Bij de zitting waren namens Ebusco alleen de advocaat en operationeel directeur aanwezig. Veelzeggend is dat de rest van de directie tijdens de zitting in onderhandelingen zat met de banken. "Een risico op faillissement is geen grond voor ontbinding", zegt de advocaat van het Ebusco. Hij waarschuwt dat een ontbinding van het contract juist een faillissement in gang kan zetten.

Grote verliezen

Ebusco waarschuwde tijdens de zitting dat de beslaglegging verstrekkende gevolgen kan hebben: de salarissen voor medewerkers kunnen deze week niet betaald worden als de rekeningen bevroren blijven. Ebusco vraagt daarom aan de rechter om ze vrij te geven.

De fabrikant lijdt al een tijdje grote verliezen door problemen in de productie. Een van de oorzaken is de haperende aanvoer van onderdelen na de coronapandemie. Ebusco kan hierdoor veel minder bussen maken dan gepland.

"Het is een combinatie van ongelukkige externe factoren en factoren die ze zelf in de hand hebben", zegt analist Eric Wilmer van zakenbank Van Lanschot Kempen. "Eerst deden ze de productie in Nederland en daarna weer in China. Er is gewoon heel veel tijd verloren gegaan. Als dat blijft voortduren, dan ontstaat altijd het risico dat bedrijven orders gaan annuleren."

Qbuzz is niet de eerste die een order schrapt. Eerder deden Keolis en het Zweedse Connect Bus dat al. Om de klappen op te vangen wil Ebusco extra geld binnenhalen via een zogeheten 'claimemissie'. Daarmee kunnen de bestaande aandeelhouders extra aandelen kopen. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering aankomende donderdag moet daar toestemming voor komen.

Het nieuws dat Ebusco opnieuw een order dreigt te verliezen, zorgt voor onrust onder beleggers. Op de beurs ging het bedrijf hard onderuit, het aandeel sloot 19 procent lager. Het aandeel is nog 56 cent waard, op het hoogtepunt was dat 28 euro. De handel werd meerdere keren korte tijd stilgelegd om de boel te kalmeren. Daarna was er licht koersherstel.