Oprichter van geplaagde Brabantse bussenbouwer Ebusco stapt op

Twee topmannen van elektrische bussenbouwer Ebusco uit Deurne stappen per direct op. Het gaat om de oprichter en topman Peter Bijvelds en medetopman Michiel Peters.

Ze worden opgevolgd door de Duitse Christian Schreyer. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de openbaarvervoersector. Zo was hij voorheen bestuurder bij onder meer Deutsche Bahn.

Het vertrek van de topmannen is niet los te zien van de problemen waar Ebusco al langere tijd mee kampt. Vorige maand werden die nog groter, toen het teleurstellende halfjaarcijfers bekend maakte. De toekomst van het bedrijf staat sindsdien op het spel. De raad van commissarissen kondigde daarop een koerswijziging aan.

Minder bussen geleverd

De in het Brabantse Deurne gevestigde onderneming maakt elektrische bussen voor onder meer Deutsche Bahn, maar worstelt al jaren met productieproblemen. Daardoor worden er een stuk minder bussen afgeleverd dan de bedoeling is. In het eerste halfjaar van 2024 leverde Ebusco 98 bussen af, terwijl honderden exemplaren waren gepland.