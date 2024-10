ANP De bussen op het terrein van de noodlijdende elektrische bussenmaker Ebusco

NOS Nieuws • vandaag, 17:10 Noodlijdende busfabrikant Ebusco mag extra geld ophalen, nog niet uit gevarenzone Ruben Eg redacteur Economie

De noodlijdende elektrische bussenbouwer Ebusco is een stapje verder in zijn reddingsplan. De aandeelhouders stemden vandaag in met een plan om voor de tweede keer in een jaar tijd extra geld in het bedrijf uit Deurne te steken.

Met de goedkeuring van de aandeelhouders om de nieuwe aandelen uit te zetten om zo 36 miljoen euro op te halen is Ebusco er nog niet. De aandelen moeten nog door de huidige aandeelhouders of door nieuwe worden gekocht. Lukt dit niet, dan is het geld bij Ebusco in de eerste drie maanden van volgend jaar op. Wel is het zo dat als aandeelhouders niet meedoen, hun huidige belang verwatert en daarmee dus hun inspraak.

Ebusco zit in een neerwaartse spiraal door problemen met de productie van bussen. Ov-bedrijven Qbuzz, Keolis en Connect Bus zegden onlangs orders op, omdat zij hun bussen niet geleverd kregen. Ebusco kampt met een personeelstekort en problemen met de levering van onderdelen om de bussen klaar te krijgen.

Vanochtend publiceerde het bedrijf kwartaalcijfers waaruit blijkt dat het nog een schuld van 33 miljoen heeft. Onder meer bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn er slechts 37 bussen geproduceerd en zijn veel bestellingen niet op tijd geleverd. De productie is eerder deze week stilgelegd.

Emoties bij beleggers

In een bij vlagen emotionele aandeelhoudersvergadering vroegen met name particuliere beleggers zich af of de 36 miljoen euro wel genoeg zal zijn om Ebusco te redden. Een jaar geleden werd al eens 68 miljoen opgehaald. Mede door flinke boetes van klanten voor te laat geleverde bussen is dat geld nu al op.

Ebusco wil een deel van de productie nu weer gaan uitbesteden, om er zo zeker van te zijn dat er maandelijks veertig tot vijftig bussen van de band kunnen rollen. Saillant detail is dat Ebusco aan het begin van de aandeelhoudersvergadering op de beurs nog slechts iets meer dan 30 miljoen euro waard is. Met andere woorden: er moet meer geld worden opgehaald dan het bedrijf op dit moment waard is.

De uitkomst van vandaag is een lichtpuntje voor het bedrijf, dat gisteren nog een kort geding bij de rechter verloor. Dat had het bedrijf aangespannen omdat klant Qbuzz beslag had laten leggen op rekeningen van de bussenbouwer. Vandaag meldde Ebusco dat dit beslag is opgeheven. Op de zitting, afgelopen maandag, waarschuwde Ebusco dat door dit beslag de salarissen van medewerkers niet konden worden betaald. Het bedrijf heeft niet gezegd of dat dit probleem nu ook is opgelost.

Aandelenhandel stilgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde aan het begin van de bijeenkomst in Deurne de handel in het aandeel stil. Mogelijk om verdere onrust onder beleggers te voorkomen.