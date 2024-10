Qbuzz mag grote order bij Ebusco annuleren, toekomst bussenbouwer op het spel

Vervoersbedrijf Qbuzz mag een order van 45 elektrische bussen bij de Deurnese bussenbouwer Ebusco annuleren. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald, nadat Ebusco met een kort geding probeerde af te dwingen dat Qbuzz toch voor de bestelde bussen betaalt.

Volgens de rechter houdt Ebusco zich niet aan de afspraken, omdat het bedrijf te laat was met het leveren van de bussen. Qbuzz heeft zich eerder redelijk opgesteld tegenover de busfabrikant, toen bleek dat de bestelde bussen niet op het afgesproken moment geleverd konden worden. Ebusco zou juist onvoldoende hebben bewezen dat ze alsnog voor de uiterlijke leverdatum van 1 december afgeleverd kunnen worden, vindt de rechter.

Vertrouwen kwijt

Maandagochtend maakte Ebusco bekend dat een klant een order van 59 bussen heeft geannuleerd. Die klant blijkt Qbuzz te zijn. Het OV-bedrijf had eerder ook al beslag gelegd op enkele rekeningen van de elektrische bussenbouwer, omdat Ebusco een schadevergoeding voor de vertraagde levering van 1,2 miljoen euro niet betaald had. Om zowel de annulering van de order als de bevriezing van de bankrekeningen ongedaan te maken, was Ebusco naar de rechter gestapt.