NOS/Jeroen van Eijndhoven Voetballen in een gesloten jeugdzorginstelling

NOS Nieuws • vandaag, 09:44 Gemeenten komen in financiële problemen door duurdere jeugdzorg

Gemeenten komen de komende jaren steeds meer in financiële problemen door de oplopende kosten in de jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht dat ze in 2028 een recordbedrag van 10 miljard euro kwijt zijn, schrijft De Telegraaf. In 2018 was dat nog 4 miljard.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De VNG zegt dat het geld dat gemeenten van het Rijk krijgen al jaren te weinig is. De kosten voor de jeugdzorg lopen verder op, waardoor gemeenten moeten korten op andere voorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om straatcoaches of zwemlessen.

Vorig jaar was het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt gestegen tot 474.000, oftewel 1 op de 9 jongeren onder 23 jaar. Het financiële tekort bij gemeenten lag toen op 628 miljoen euro en dat is inmiddels opgelopen tot 828 miljoen. "Als ze dit niet gecompenseerd krijgen, wordt hun financiële situatie onhoudbaar", zegt een VNG-woordvoerder in De Telegraaf.

Strenger selecteren

Nathalie Kramers, wethouder in Leeuwarden en voorzitter van de commissie zorg, jeugd en onderwijs bij de VNG, noemt de grote tekorten een optelsom. "We zien dat heel veel kinderen naar jeugdzorg worden verwezen. Ze komen in trajecten terecht die vaak langer zijn dan voorheen en zwaarder", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

Daarbij gaan volgens Kramers de prijzen van de zorgaanbieders omhoog doordat die te maken hebben met inflatie en andere kostenstijgingen. "We zien ook kinderen die lang op de wachtlijst staan, waardoor problemen verergeren. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op dit soort schokkende bedragen uit."

De vorig jaar vastgestelde Hervormingsagenda Jeugd is in het leven geroepen om juist de jeugdzorg efficiënter te maken en geld te besparen. Maar volgens Kramers duurt het langer voordat daar effect van te zien is. "In de hervormingsagenda staat dat in de wet wordt aangepast dat we strenger mogen selecteren."

Gemeenten mogen dan bekijken voor welke kinderen andere vormen voor hulp of ondersteuning denkbaar is, legt Kramers uit. "Daar hebben we de wetgever voor nodig. Daarnaast wil je bijna een soort maatschappelijk debat over of jeugdzorg de beste oplossing is voor alle vraagstukken waar kinderen, jongeren en hun ouders tegenaan lopen."

1,5 miljard

Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de begroting Jeugd. De VNG hoopt dat het kabinet besluit om de gemeenten te compenseren voor de tekorten van vorig jaar en dit jaar, wat volgens Kramers neerkomt op 1,5 miljard euro. "We hopen dat het kabinet vervolgens in de miljoenennota voor de jaren daarop ons structureel compenseert."

Als daar aan het eind van volgend jaar niets van is terechtgekomen, overweegt de VNG een gang naar de rechter als "laatste redmiddel", zegt Kramers. "Maar dat is iets wat we helemaal niet willen, want we hebben natuurlijk niet voor niets samen met het Rijk de Hervormingsagenda ondertekend."