ANP Een meisje in gesprek met een jeugdhulpverlener

NOS Nieuws • vandaag, 06:35 'Ouders en kinderen hebben te weinig inspraak in de jeugdzorg'

Kinderen ervaren te weinig inspraak bij de jeugdzorg die ze krijgen. Voor de ouders van de kinderen geldt hetzelfde. Een belangrijke verbetering die de decentralisatie van de jeugdzorg moest brengen, blijft daarmee uit.

Die conclusie trekken de Kinderombudsvrouw en de Ombudsman na gesprekken met kinderen, ouders en andere betrokken personen. In 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, in plaats van het Rijk. Een belangrijke reden was om niet over, maar met jeugdigen en ouders te praten.

"Maar we hebben heel weinig geleerd", zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. "Kinderen erkennen dat ze hulp nodig hebben, maar willen daar wel over meepraten. Dat gebeurt vaak niet. Ze worden over het hoofd gezien, waardoor de hulp niet passend is."

"Ook met ouders wordt er te weinig gepraat", vervolgt Kalverboer. "Ze merken dat hun kind andere hulp krijgt dan nodig is. De ouders worden een bepaalde richting in geduwd en kunnen uiteindelijk niet meer terug."

Problemen in de sector

Rapport na rapport komt naar buiten over de problemen in de jeugdzorg. Een maand geleden concludeerde de toezichthouder de Jeugdautoriteit dat de zorg minder toegankelijk is voor jongeren. Lange wachtlijsten spelen een grote rol. Drie maanden geleden bleek dat aanbieders van jeugdzorg niet of nauwelijks meer financieel rondkomen.

"We maken er met z'n allen een chaos van", concludeert Kinderombudsvrouw Kalverboer. "De oorzaak ligt aan het begin van het proces. Gekeken wordt welke hulp beschikbaar is. Daar kan een kind dan gebruik van maken. Kinderen zien soms zo vijf hulpverleners."

"Maar het kan veel efficiënter, door te kijken welke hulp een kind echt nodig heeft. Door in gesprek te gaan met kinderen en ouders kan dan een keuze gemaakt worden. Dat kan om professionele zorg gaan, maar ook om hulp binnen familie of vrienden."

De branchevereniging Jeugdzorg Nederland ziet het rapport als een signaal dat er werk aan de winkel is. "Maar er zijn de afgelopen jaren al wel verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is de invloed van jeugdigen en ouders aangepakt. Ook is de informatie die jeugdigen en ouders krijgen tijdens een traject van jeugdhulp verbeterd."

Anderhalf jaar geleden maakten we deze explainer over de problemen in de jeugdzorg:

8:55 Problemen in de jeugdzorg hebben zich jaren opgestapeld, nu moet het écht anders