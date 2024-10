Toezichthouder: toegankelijkheid jeugdzorg onder druk

De jeugdzorg staat er slechter voor dan vorig jaar. Dat concludeert de Jeugdautoriteit in een nieuw rapport. Daarmee komt de continuïteit van de jeugdzorg onder druk te staan en is zorg minder toegankelijk voor jongeren, zegt de toezichthouder.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat varieert van hulp bij opvoedproblemen of dyslexie tot complexe zorg bij zware mentale problemen of uithuisplaatsingen. Gemeenten krijgen hier geld voor van het Rijk, maar hebben vaak te maken met bezuinigingen.

Meer samenwerking

Branchevereniging herkent zorgen

Hij vindt net als de Jeugdautoriteit dat het belangrijk is dat de sector kritisch naar zichzelf kijkt. "Er valt inderdaad een wereld te winnen in de professionalisering van de sector." Alle betrokken partijen moeten zich volgens De Bruin verantwoordelijk voelen. "Zo kunnen we de zorg voor de kinderen en gezinnen in Nederland duurzaam verbeteren."