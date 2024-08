Aanbieders jeugdzorg komen niet of nauwelijks meer rond

De duizenden jeugdzorgaanbieders verlenen allerlei vormen van hulp, zoals jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, zorg bij autisme en pleegzorg. De gemiddelde winst van de aanbieders was het afgelopen jaar 0,1 procent, blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau A-Insights. De jaren ervoor was die winst 1 à 2 procent.

"Organisaties hebben voldoende geld nodig om te kunnen investeren in zorg en personeel", zegt Mirjam van den Nieuwenhuijzen van branchevereniging Jeugdzorg Nederland. "Zo willen we meer inzetten op de opbouw van kleinschalige en meer huiselijke alternatieven."

"Maar het water staat aanbieders aan de lippen", vervolgt Van den Nieuwenhuijzen . "Daardoor moeten sommige organisaties hun locaties sluiten en verkopen om rond te komen. Wachtlijsten worden langer en het aanbod van jeugdzorg verschraalt. In het ergste geval moeten jongeren op zoek naar een nieuwe plek. Terwijl juist voor deze kwetsbare groep een stabiele plek belangrijk is."

Minder aanbieders per gemeente

We willen de jeugdzorg veranderen, maar staan er financieel slecht voor. Dat is niet te doen.

"Vooral de personeelskosten zijn toegenomen", legt Esmée Tijhuis van het onderzoeksbureau uit. "Daarnaast zien we dat aanbieders steeds vaker meer zorg leveren dan afgesproken. Verschillende grote organisaties staan op omvallen, maar kunnen eigenlijk niet omvallen. Daar zijn ze te belangrijk voor. De gemeenten grijpen daarom in en bieden miljoenen aan extra steun."

"De vraag naar jeugdzorg neemt toe en wordt complexer", zegt Gert Cazemier, bestuurder van Kenter Jeugdhulp, een aanbieder die onder financieel toezicht staat. "Ondertussen willen we de jeugdzorg veranderen, maar staan organisaties er financieel slecht voor. Dat is niet te doen. We hebben de gemeenten duidelijk gemaakt dat de situatie zorgelijk is en dat er nu iets moet gebeuren. Met een herstelplan en veel overleg hebben we vier miljoen aan noodhulp ontvangen."