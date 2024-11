ANP De mobiele eenheid van de politie in Amsterdam afgelopen nacht

NOS Nieuws • vandaag, 07:29 • Aangepast vandaag, 07:51 Premier Schoof veroordeelt 'antisemitische aanvallen' in Amsterdam

Premier Schoof spreekt in een verklaring zijn veroordeling uit over de aanvallen gisteravond laat op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Hij meldt op X dat hij "met afschuw de berichtgeving uit Amsterdam volgt". Hij spreekt van "onacceptabele aanvallen op Israëliërs".

Schoof heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu en hem gezegd dat de daders zullen worden opgespoord en vervolgd. Netanyahu kondigde aan vliegtuigen naar Amsterdam te sturen om landgenoten op te halen.

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft nog niet op het geweld gereageerd, maar er wordt een schriftelijke verklaring van haar verwacht.

Wedstrijd tegen Ajax

De Israëliërs waren in Amsterdam voor de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. In totaal waren er 2600 Israëlische fans.

Op sociale media gaan volop beelden rond van Israëlische supporters die door gemaskerde mannen na de wedstrijd worden achtervolgd en mishandeld. Ze riepen onder meer "Free Palestine". Waar deze niet geverifieerde beelden zijn gemaakt is niet duidelijk.

De politie heeft gisteren enkele tientallen verdachten opgepakt. Over de aanvallers is verder niets bekend. Zo is niet duidelijk hoeveel het er waren.

In Israëlische media wordt gezegd dat in Amsterdam tien Israëliërs gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend.

Scherp veroordeeld

De aanvallen in Amsterdam leiden tot verontwaardigde reacties in politiek Den Haag. Niet alleen premier Schoof heeft zijn veroordeling uitgesproken, dat deden ook de leiders van PVV en VVD, Wilders en Yesilgöz.

Wilders schrijft onder meer op X: "Het lijkt wel een jacht op Joden in de straten van Amsterdam". Hij schrijft verder: "De burgemeester van Amsterdam moet vandaag nog aftreden." Volgens hem was er onvoldoende politiebescherming om het geweld te voorkomen en de mensen te beschermen.

Yesilgöz spreekt van "ongelooflijk zieke beelden van de aanvallen op Joodse Nederlanders en Israëliërs in Mokum. Puur tuig, pure Jodenhaat".

CDA-Tweede Kamerlid Boswijk spreekt ook van een antisemitische aanval op de Israëlische voetbalsupporters. "80 jaar na de Tweede Wereldoorlog zijn er weer mensen als beesten op jacht naar Joden."