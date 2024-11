Politiek veroordeelt geweld tegen Maccabi-fans in Amsterdam, Wilders eist ontslag Halsema

De gewelddadige aanvallen gisteravond op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam worden politiek breed veroordeeld. Premier Schoof en minister Van Weel van Justitie spreken van gerichte antisemitische aanvallen. PVV-leider Wilders houdt de Amsterdamse burgemeester Halsema verantwoordelijk en eist dat ze onmiddellijk aftreedt. De Tweede Kamer wil snel een debat over de gebeurtenissen.

Schoof noemde het macaber dat de supporters zijn aangevallen, rond de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht, de gewelddadige pogrom op Joden in nazi-Duitsland in de nacht van 9 op 10 november 1938.

Schoof reageerde in Boedapest, waar hij is voor Europees overleg:

Minister Van Weel van Justitie spreekt van heel erge antisemitische aanvallen op Israëlische supporters. "Er zijn mensen door de stad gereden op zoek naar Joden. Ze hebben gevraagd: wat is je nationaliteit en waar kom je vandaan? Op het moment dat iemand Israëlisch was, werd hij in elkaar geslagen. Veel antisemitischer dan dat wordt het niet."

De Amsterdamse driehoek (burgemeester Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie) zegt in een verklaring dat op meerdere plaatsen in de stad supporters zijn belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld, ondanks de massale politie-inzet.

De omvang van de incidenten, slachtoffers en aanhoudingen wordt nu in kaart gebracht. Om 12.00 uur is er een persconferentie op het Amsterdamse stadhuis.

Wedstrijd tegen Ajax

De Israëliërs waren in Amsterdam voor de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. In totaal waren er 2600 Israëlische fans.

Breed veroordeeld

De aanvallen in Amsterdam leiden tot brede verontwaardiging in politiek Den Haag. Niet alleen premier Schoof heeft zijn veroordeling uitgesproken, dat deden ook de fractieleiders van andere partijen, onder wie Wilders (PVV) en Yesilgöz (VVD.

Wilders schrijft onder meer op X: "Het lijkt wel een jacht op Joden in de straten van Amsterdam". Hij schrijft verder: "De burgemeester van Amsterdam moet vandaag nog aftreden." Volgens hem was er onvoldoende politiebescherming om het geweld te voorkomen en de mensen te beschermen.

Over de identiteit van de aanvallers is nog niets bekend. Zo is niet duidelijk hoeveel het er waren en wat hun achtergrond is.