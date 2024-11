ANP

NOS Voetbal • vandaag, 00:08 AZ-talenten Smit en Daal vellen Fenerbahçe: 'Wat daarna gebeurde, weet ik niet meer'

Kees Smit was donderdagavond de grote held bij AZ. De 18-jarige kwam in het Europa League-duel met Fenerbahçe in de 64ste minuut in het veld, scoorde bijna via een stift, maakte vervolgens een prachtige goal én verzorgde de assist voor de 3-1.

Vooral zijn eigen treffer mocht er zijn. Na een door hem zelf opgezette aanval omspeelde hij Rodrigo Nascimento met een prachtige passeerbeweging en zette hij AZ op 2-1. "Ik zocht de combinatie met Sven Mijnans. Daarna zag ik ruimte om naar voren te gaan", vertelt Smit.

"Ik dacht dat ik de bal iets te ver voor me uittikte, maar het was eigenlijk precies goed. De verdediger kwam aan, ik kapte hem uit en daarna schoof ik hem heel rustig binnen. Wat er daarna gebeurde, weet ik niet meer."

Ook de assist mocht er zijn voor de man uit Heiloo. "Die telt zeker. Ik ben heel erg blij dat hij hem afrondde, want het was een moeilijke bal."

En dat alles terwijl Smit niet op zijn ideale positie speelde, zo vertelde hij. "Ik ben eigenlijk een middenvelder, maar ik kwam er in op rechtsbuiten. Daar heb ik met Jong AZ ook gespeeld. Ik wil tussen de linies vrijkomen en daar kansen creëren. Dat is wel gelukt vandaag."

Na zeven wedstrijden zonder zege was AZ ook wel toe aan een overwinning. "Dat merkte je. Het is hartstikke fijn dat we hebben gewonnen en dat ik het team heb mogen helpen. Ik ben ook heel erg trots op het team."

Debutant scoort

Naast het ijzersterke optreden van Smit scoorde ook een andere jongeling. Een debutant zelfs, want Ro-Zangelo Daal tekende voor de 1-0. "Het was een hele mooie prestatie voor het team, die hadden we wel even nodig."

De 20-jarige Daal werd in de rust in de ploeg gebracht door trainer Maarten Martens. "Hij vertelde dat ik met lef moest voetballen en rustig moest blijven. En dat ik ook moest genieten van het moment. Het is natuurlijk supermooi om in zo'n grote wedstrijd te debuteren en mijn ding te doen. De jongens hebben me goed opgevangen."

"Het ging allemaal heel snel", vertelt Daal over zijn eerste doelpunt voor AZ 1. "Ik wist even niet wat er gebeurde, maar het is supermooi dat ik heb mogen scoren. Je ziet zoveel mensen juichen, dat is ongelofelijk."

Daal en Smit spelen al lange tijd samen bij AZ. Samen stonden ze in de gewonnen Youth League finale van 2023. "Het is heel mooi om dit sinds klein af aan te doorlopen, en het is een jongensdroom om te scoren."

Of we nog vaker van Daal gaan horen? "Zeker weten, daar zorg ik voor!"