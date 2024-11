ANP Kees Smit

NOS Voetbal • vandaag, 22:52 Effectief AZ mede dankzij 18-jarige uitblinker Smit langs Fenerbahçe: 3-1

AZ heeft voor het eerst in acht wedstrijden weer eens gewonnen. De ploeg uit Alkmaar kreeg drie schoten op doel, maar benutte ze allemaal en won met 3-1 van Fenerbahçe. Uitblinker was de 18-jarige invaller Kees Smit.

De bekendste toeschouwer op de Alkmaarse tribune was Fenerbahçe-trainer José Mourinho, die in het duel met Manchester United een rode kaart kreeg en daarom niet op de bank mocht zitten.

Het was niet meteen de wedstrijd van de vele grote kansen. Sterker: na 25 minuten kon één schot op doel worden geteld. Hier en daar was AZ even gevaarlijk, maar het duel barstte niet meteen los.

Na bijna een halfuur spelen was Edin Dzeko het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet werd gekeerd door AZ-keeper Rome-Jayden Owusu-Oduro. Even later kreeg Dzeko opnieuw een grote kans, maar wederom hield de 20-jarige goalie de bal uit het doel.

Treffer uit het niets

Hoewel Fenerbahçe de sterkere ploeg was en AZ bijna geen kans kreeg, was het toch de ploeg uit Alkmaar die op voorsprong kwam. Sven Mijnans opende de aanval langs de zijlijn, en via een prachtige voorzet van Troy Parrot kwam de bal bij Ro-Zangelo Daal, die zijn debuut maakte voor het eerste van AZ en de kans niet onbenut liet.

Het eerste schot op doel was daarmee meteen raak voor AZ.

Een paar minuten later leek het meteen mis te gaan voor AZ, toen Mees de Wit Dzeko raakte en de bal op de stip ging. De strafschop van Youssef En-Nesyri werd echter gepakt door Owusu-Oduro.

Fouten goedgemaakt

Met nog ruim twintig minuten te gaan kwam Smit, die in de 64ste minuut inviel, dicht bij de 2-0, maar zijn stift ging over het doel heen. Nog geen minuut later tekende En-Nesyri voor de gelijkmaker, uit een voorzet van Dzeko.

Een nog mooiere revanche was er voor Smit, die na een prachtige aanval verdediger Rodrigo Becão vlak voor het doel verschalkte met een soepele passeerbeweging en de bal binnentikte.

Het feest was nog niet voorbij voor AZ en Smit, want na een schitterende steekbal van de jongeling schoot Denso Kasius de 3-1 binnen.