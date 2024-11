Reuters

NOS Voetbal • vandaag, 20:41 Twente verspeelt 2-0 voorsprong bij Nice en wint opnieuw niet in Europa League

FC Twente heeft opnieuw niet weten te winnen in de Europa League. Twente verspeelde een 2-0 voorsprong tegen OGC Nice en moest zich tevreden stellen met 2-2 gelijkspel in Zuid-Frankrijk. Beide ploegen eindigden het duel met tien man.

Ondanks de nodige afwezigen was het spel van Twente overtuigend. Sem Steijn en Mees Hilgers waren er vanwege fysieke ongemakken niet bij, net als de geschorste keeper Lars Unnerstall, die een rode kaart kreeg in het duel met Lazio.

Toch kwam Twente al vroeg op 1-0. Youri Regeer legde de bal klaar voor Daan Rots, die niet twijfelde en de Tukkers na acht minuten op voorsprong schoot.

Twente was de sterkere partij in de openingsfase, maar ook Nice liet zich geregeld zien. Youssoufa Moukoko kreeg de eerste grote mogelijkheid voor de Fransen in de vijftiende minuut. Later in de eerste helft kantelde het initiatief in de richting van Nice, maar Twente hield voor de rust zonder al te veel moeite stand.

Fris uit de kleedkamer

Na rust kwam Twente opnieuw sterk uit de startblokken en Sam Lammers kreeg meteen een enorme kans op de 2-0, maar zijn inzet kwam niet langs doelman Marcin Bulka. Even later kreeg schoot invaller Michel Vlap op de paal.

In de zestigste minuut was het alsnog raak, toen Lammers hard uithaalde en de bal via Bulka in het doel belandde.

Vijf minuten later verkleinde Nice het verschil weer naar één. Jérémie Boga, die pas een minuut in de ploeg was, krulde de bal vanuit de hoek van het zestienmetergebied om alles en iedereen heen in de verre hoek. Nice had zeker niet de meeste grote kansen, maar het tweede schot op doel was wel meteen raak.

Twee keer rood

Veel tijd voor vreugde was er echter niet bij Nice, want met nog twintig minuten te gaan kreeg Sofiane Diop een rode kaart na een stevige overtreding op Regeer.

Ondanks dat Twente nog kansen kreeg op de beslissende treffer, maakte invaller Mohamed-Ali Cho twee minuten voor tijd gelijk. Een tweede gele kaart voor Bart van Rooij in de laatste minuut maakte de avond extra zuur voor trainer Joseph Oosting en zijn ploeg.