NOS Voetbal • vandaag, 10:55 Na elf jaar weer Europese basisplaats Twente-keeper Tyton: 'Absolute topprof'

Thierry Boon bij FC Twente in Nice



In drie jaar tijd keepte hij slechts vier duels en zijn laatste basisplaats in Europa dateert uit 2013. In de voetballerij een eeuwigheid. Maar bij FC Twente maakt niemand zich zorgen over Przemyslaw Tyton. "Hij staat er altijd", stelt trainer Joseph Oosting.

Nu Lars Unnerstall na zijn rode kaart tegen Lazio geschorst is, zal de 37-jarige Tyton vanavond namens de Tukkers keepen in het Europa League-duel bij OGC Nice (18.45 uur). En dat is lang geleden. Op de kop af elf jaar na PSV-Dinamo Zagreb mag hij weer eens op een Europees avondje beginnen.

"Ik was toen elf jaar", lacht medespeler Anass Salah-Eddine. De 22-jarige linksback is vijftien jaar jonger dan Tyton. Toch is er volgens hem geen sprake van een generatiekloof. "Hij is een heel fijn iemand om in het team te hebben. Veel jongens leren van hem."

Katachtig snel

Tyton oogt woensdagavond tijdens de afsluitende training in de Allianz Riviera in Nice erg rustig. Noem het een tikkie traag, tussen de bedrijven door. Maar wanneer hij in actie moet komen, gaat het katachtig snel. Hij flitst naar de hoeken, duikt omhoog, snelt omlaag. Niet verkeerd, voor een 37-jarige.

"Hij is een absolute topprof", wordt Tyton omschreven door coach Oosting. "Hij heeft enorm veel ervaring en dat is goed voor onze groep, en goed voor het keepersgilde. Hij is intelligent, leest het spel en weet wat er gevraagd wordt. Rust en overzicht, dat heeft hij."

Onverwachte wending

Tyton had niet verwacht anno 2024 nog op dit niveau te keepen. Voor de Pool, die met de nationale ploeg actief was op het EK van 2012 in eigen land, is dit eigenlijk allemaal bonus. Zijn beste jaren, die hem brachten bij clubs als PSV, Stuttgart en Deportivo La Coruña, zijn in principe voorbij.

Even leek zijn loopbaan er definitief op te zitten, toen hij na zijn vertrek bij FC Cincinnati een paar maanden clubloos thuiszat. Een telefoontje uit Amsterdam veranderde alles. Het was Anton Scheutjens, de keeperstrainer van Ajax, die na een reeks blessures op stel en sprong een doelman zocht.

Hij kende Tyton nog van hun gezamenlijke tijd bij PSV. En zo verruilde de doelman, tot zijn eigen verbazing, plots zijn Poolse bank voor die uit Amsterdam, waar hij maanden aan vastgeplakt bleef.

Pro Shots Met de doelmannen van landskampioen Ajax in 2022

Bij Ajax keepte Tyton geen minuut, maar mocht hij zichzelf wel voor het eerst in zijn carrière landskampioen noemen. Hij was, op trainingen en in de groep, een gewaardeerde kracht, maar tot een langer verblijf kwam het niet.

Toen FC Twente in de zomer van 2022 nog een ervaren doelman zocht, was men er snel uit. Ron Jans, toenmalig trainer, kende nog wel een betrouwbare en positieve sluitpost uit zijn tijd bij Cincinnati. En hup, het pensioen werd nog even uitgesteld en Tyton verkaste naar Twente.

Alleen Boschker was ouder

En nu, aan de deftige Côte d'Azur tussen Cannes en Monaco, klinkt de Europa League-hymne net wat specialer in de oren van Tyton dan anders. Hij wordt met zijn 37 jaar de op één na oudste Twente-speler in Europa.

Alleen clubicoon Sander Boschker was met zijn 42 jaar ouder. De oud-keeper is nu als materiaalman aanwezig in de Franse kustplaats, waar het in 2013 geopende stadion voor Nice-Twente slechts halfgevuld (zo'n 15.000 toeschouwers) zal zijn.

ANP Przemyslaw Tyton vervangt Lars Unnerstall na diens rode kaart tegen Lazio

Edwin van der Sar was 40 toen hij met Manchester United in de finale van de Champions League stond. In die zin is Tyton nog vrij jong. Voor keepers gelden andere leeftijdswetten dan voor veldspelers. Niet voor niets wordt vaak de vergelijking met goede wijn gemaakt. Elk jaar beter.

In de 76 minuten tegen Lazio in Enschede, na het rood van Unnerstall, maakte Tyton al een kwieke indruk. En dat verbaast Oosting allerminst. "Vorig jaar uit bij Vitesse moest hij er in één keer in en stond hij er."

"En de laatste wedstrijd van vorig seizoen tegen PEC Zwolle, toen Unnerstall vader werd, stond hij er ook. Dus ik ga ervan uit dat hij er tegen Nice ook weer staat."

