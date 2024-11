Pro Shots Ajax viert feest

NOS Voetbal • vandaag, 23:03 Dominant Ajax boekt tegen Maccabi (5-0) zevende zege op rij, Brobbey scoort eindelijk weer

Ajax blijft het goed doen. Een 5-0 overwinning op Maccabi Tel Aviv in de Europa League was de zevende overwinning op rij voor de herboren Amsterdamse club, die sinds de 2-1 bij NAC op 18 augustus niet meer heeft verloren.

Door de overwinning op de Israëliërs in de Johan Cruijff Arena staat Ajax tweede in de Europa League-stand. Met tien punten uit vier duels - Ajax won thuis van Besiktas (4-0) en uit bij Qarabag ()-3) en speelde 1-1 bij Slavia Praag - hebben de Amsterdammers de knock-outfase in het vizier.

Ajax tankte de afgelopen week veel zelfvertrouwen door de uitzege op Feyenoord in de klassieker (0-2) en de 3-2 overwinning op PSV, waarbij de koploper uit Eindhoven op het eerste puntenverlies in de eredivisie werd getrakteerd.

Brobbey in de spits

Dat vertrouwen was terug te zien tegen het nog puntloze Maccabi. Trainer Francesco Farioli had ditmaal weer een basisplaats in petto voor de worstelende spits Brian Brobbey, die eind augustus voor het laatst scoorde, op rechts geassisteerd door Bertrand Traoré en op links door Mika Godts.

In de vierde minuut kreeg Brobbey al een goede kans om de score te openen na aangeven van Godts, maar hij schoot de bal van dichtbij vol in het gezicht van keeper Roi Mishpati, die daardoor even groggy was.

ANP Mika Godts dankt Bertrand Traoré voor zijn 1-0

Maar met een assist was Brobbey tien minuten later medeverantwoordelijk voor de 1-0. Branco van den Boomen vond met een diepe pass Brobbey op links die vervolgens Traoré op maat bediende.

Ajax was dominant en de schijnbare 1-1 van Maccabi in de twintigste minuut kwam dan ook uit de lucht vallen, maar de Amsterdammers hadden het geluk dat het eigen doelpunt van Daniele Rugani wegens buitenspel van Maccabi-aanvaller David Turgerman werd afgekeurd.

Fraai driehoekje

De thuisclub pakte daarna de draad snel weer op. De 2-0 in de 27ste minuut was het resultaat van een fraai driehoekje tussen Kian Fitz-Jim, Brobbey en Taylor. Fitz-Jim tikte leep naar Brobbey, die met een fraai hakje Taylor in staat stelde om te scoren.

Nog voor rust werd het 3-0. Van den Boomen verlengde met zijn hoofd een diepe pass die bij Godts terechtkwam, waarna de Belg zijn vierde goal in de Europa League kon aantekenen. Godts had een minuut later ook de 4-0 op zijn schoen, maar mikte ditmaal naast. Ook aan Brobbey was een grote kans op de vierde Amsterdamse treffer niet besteed.

ANP Mika Godts duelleert met Issouf Sissokho

De pauze deed Ajax aanvankelijk geen goed. Pas in de 57ste minuut veerde het Amsterdamse publiek weer op bij een kans van Traoré die na goed werk van Brobbey via een voet van een Maccabi-verdediger naast schoot.

Drie minuten later kon er alsnog worden gejuicht. Nadat de toeschouwers als morele ondersteuning zijn naam hadden gescandeerd ramde Brobbey een indirecte vrije trap binnen het strafschopgebied genadeloos hard tegen de touwen. Met de 4-0 maakte hij een einde aan zijn doelpuntendroogte.

VAR steekt stokje voor 6-0

De 5-0 kwam in 68ste minuut van de voet van Fitz-Jim na een assist van invaller Steven Berghuis. Vijf minuten later stak de VAR een stokje voor de 6-0 van invaller Christian Rasmussen, die met een teen buitenspel bleek te staan.