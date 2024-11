Manchester United klopt PAOK, Galatasaray vloert Tottenham in Europa League

Wachtend op de komst van de nieuwe trainer Rúben Amorim heeft Manchester United in de Europa League zijn eerste overwinning geboekt. Na drie gelijke spelen versloegen de Mancunians op Old Trafford PAOK Saloniki met 2-0, dankzij twee goals van Amad Diallo.

Twee goals Diallo

De Ivoriaanse aanvaller Diallo zorgde in de vijftigste minuut voor 1-0, waarbij Bruno Fernandes als aangever fungeerde. In de 77ste minuut bepaalde Diallo met zijn tweede treffer van de avond de eindstand op 2-0.

Al in de zesde minuut was het raak voor de Turkse koploper door een doelpunt van aanvaller Yunus Akgün. Nadat William Lankshear in de achttiende minuut voor de gelijkmaker had gezorgd namens de nummer zeven van de Premier League, kwam Galatasaray door Victor Osimhen weer op voorsprong.