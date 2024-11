Reuters Ruben Amorim wordt in de lucht gegooid door de spelers van Sporting

NOS Voetbal • vandaag, 10:47 Trainer Amorim begint als City-bedwinger bij United: 'Maar uitslag was misleidend'

Als voetbaltrainers beginnen bij een nieuwe club, benadrukken ze altijd dat het tij niet bij toverslag zal keren. Maar daar zullen veel Manchester United-fans in het geval van Ruben Amorim niks van geloven.

De Portugese opvolger van Erik ten Hag won gisteren met zijn Sporting CP met 4-1 van United-rivaal Manchester City in de Champions League. Het was voor het eerst in 26 wedstrijden in dat toernooi dat City verloor.

Amorim had de euforie vooraf al een beetje aan zien komen. "Als we winnen, denken ze straks dat de nieuwe Sir Alex Ferguson is gearriveerd." Onder het Schotse clubicoon Ferguson domineerde United twee decennia het Engelse voetbal.

AFP Sporting-president President Frederico Varandas en Ruben Amorim

Na de wedstrijd in Lissabon benadrukte Amorim dat de 4-1 zege op het Manchester City van Pep Guardiola met het nodige geluk tot stand was gekomen. "De uitslag was misleidend. We hebben veel geluk gehad."

Amorim begon in 2019 als coach van Sporting en won daarna twee keer de Portugese landstitel. De wedstrijd tegen City was zijn laatste thuisduel. Zondag zit Amorim voor de laatste keer op de bank als trainer van Sporting, dat dan op bezoek bij gaat bij Braga. Na de zege op City werd hij gejonast door zijn spelers en toegejuicht door de fans.

'Guardiola is beter'

"Het was een heel bijzondere avond", zei Amorim. "Het gevoel met de spelers en de supporters was heel speciaal. Dat probeer ik mee te nemen naar de Premier League. Het leven zal daar anders zijn, met meer druk. Maar ik heb er zin in, ik ben er klaar voor."

Amorim laat Sporting over het algemeen best veel aanvallen, maar tegen City moest er vooral veel verdedigd worden. De Portugese trainer heeft bewondering voor de manier waarop Guardiola zijn team laat spelen. "Guardiola is op dit moment een veel betere trainer dan ik. Maar ik geloof in mijn nieuwe club. We starten op een laag niveau, maar gaan het team en de club naar een hoger plan proberen te tillen."

Manchester City verloor gisteren voor de derde keer op rij, nadat het ook tegen Tottenham Hotspur en Bournemouth onderuit was gegaan. De Citizens staan in de Premier League twee punten achter koploper Liverpool. Op 15 december treffen Guardiola en Amorim elkaar opnieuw, dan in de Manchester derby in het Etihad Stadion.