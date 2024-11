AFP Trump noemde speciaal aanklager Jack Smith (r) gestoord

NOS Nieuws • vandaag, 14:52 Justitie VS overweegt twee zaken tegen Trump te laten vallen

Volgens Amerikaanse media is het ministerie van Justitie in gesprek met speciaal aanklager Jack Smith over het laten vallen van twee strafzaken tegen Donald Trump. De ene gaat over de Capitoolbestorming in januari 2021, de andere over het onrechtmatig bewaren van geheime documenten in zijn resort in Mar-a-Lago.

De reden is dat justitie in de VS in principe geen zittende president vervolgt. Trump wordt op 20 januari voor de tweede keer president. Voor die tijd zullen de rechtszaken tegen hem zeker niet zijn afgerond.

Daar komt bij dat de overdracht van de regeringsverantwoordelijkheid van de oude naar de nieuwe regering soepel moet verlopen, schrijft CBS News. Dat wordt lastig als die strafzaken nog lopen, omdat speciaal aanklager Smith bij belangrijke besluiten met minister van Justitie Garland moet overleggen. Garland is minister in de regering van de nog zittende president Biden.

Trump zegt dat hij in beide zaken onschuldig is. Twee weken gelden noemde hij Smith "gestoord" en zei hij dat Smith het land uit moet worden gezet. Ook zei hij dat hij Smith "binnen twee weken ontslaat", zodra hij weer president is.

Vertraging

In beide zaken is overigens vertraging ontstaan. In de zaak van de geheime documenten oordeelde een rechter dat de aanstelling van Smith als speciaal aanklager onrechtmatig was. Het beroep van Smith tegen deze uitspraak loopt nog.

Ten tijde van de Capitoolbestorming was Trump nog president. In die zaak beroept hij zich op de vrijstelling van vervolging die voor zittende presidenten geldt.

Smith zegt dat dat niet opgaat, omdat Trump als presidentskandidaat bij de bestorming betrokken was en niet in zijn functie van president. Het Hooggerechtshof heeft een lagere rechtbank gevraagd uit te zoeken voor welke aanklachten in deze zaak Trump kan worden vervolgd.

Andere zaken

De andere twee zaken die nog lopen tegen Trump gaan over het vervalsen van documenten die aantoonden dat Trump zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels en over het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in Georgia.

"Nu hij is herkozen zal Trump daar zijn schouders over ophalen", zei Amerikakenner Kenneth Manusama over de Stormy Daniels-zaak. "Er kan wel een strafmaat worden bepaald, maar als hij eenmaal zittend president is, kan die straf niet worden gehandhaafd tegen hem", aldus Manusama in Nieuwsuur.

Hij verwacht dat ook de zaak in Georgia ten einde loopt. "Ook die zaak zal niet verder kunnen gaan als Trump president is omdat hij tijdens zijn ambtstermijn immuun is voor strafrechtelijke vervolging. En ik denk dat we niet zo naïef moeten zijn om te denken dat er vóór de inauguratie op 20 januari nog iets gaat gebeuren."