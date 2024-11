Reuters FIA-president Ben Sulayem

NOS Sport • vandaag, 13:29 Vakbond F1-coureurs slaat na 'vloekstraffen' terug naar FIA: 'Denk zelf na over je toon'

De vakbond van Formule 1-coureurs, GPDA, heeft in een open brief hard uitgehaald naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De coureurs zijn boos over de straffen die Max Verstappen en Charles Leclerc onlangs kregen wegens het gebruik van het woord 'fuck'.

Die straffen volgden na de recente aankondiging van Ben Sulayem, waarin duidelijk werd dat de FIA hard zou optreden als er zulk taalgebruik door coureurs gebezigd zou worden.

"We dringen erop aan dat de FIA-president zelf ook eens nadenkt over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is, of ergens anders", staat in de open brief van de GPDA.

Verstappen en Leclerc op het matje

Verstappen werd onlangs op het matje geroepen omdat hij in een persconferentie zei dat zijn auto 'fucked' was. De Nederlander kreeg een taakstraf. Leclerc kreeg afgelopen weekend voor ongeveer een zelfde vergrijp een boete van 10.000 euro.

Maar die straffen zijn niet terecht, vinden de coureurs.

Reuters Charles Leclerc

"Onze leden zijn professionele coureurs, die racen in de Formule 1. Zij zijn de gladiatoren die tijdens elk raceweekend een geweldige show verzorgen voor de fans. Wat betreft het schelden is er een verschil tussen schelden naar anderen of het meer casual schelden. Bijvoorbeeld als je het slechte weer probeert te beschrijven of als het gaat om een object als een Formule 1-auto."

'Geen instructies over ondergoed'

Daarbovenop zegt de GPDA nog: "Onze leden zijn volwassen. Zij hoeven geen instructies te krijgen via de media over zaken zoals het dragen van sieraden of ondergoed."

Daarmee verwijst de vakbond naar de regels die Ben Sulayem eerder oplegde over het dragen van het juiste ondergoed en het verbieden van sieraden in de auto.

Waar gaat het geld heen?

Tot slot vragen de coureurs zich nog af waar het geld van de door de FIA opgelegde boetes heengaat. "We vragen dat al drie jaar aan de FIA-president. We vragen nu opnieuw om financiële transparantie en een open gesprek met ons. We zouden samen moeten beslissen waar het geld heengaat, zodat onze sport ervan profiteert."