Red Bull Media

NOS Sport • vandaag, 11:42 Buitenlandse media lyrisch over 'F1-legende' Verstappen: 'Weergaloos, een masterclass'

Het was lange tijd niet het jaar van Max Verstappen in de Formule 1. Zorgen over de gebrekkige kracht van zijn auto, chagrijn over beslissingen van de FIA en een aanstormende Lando Norris die steeds dichterbij kroop in de WK-stand: er was de laatste maanden weinig goed nieuws te melden rond de Nederlandse wereldkampioen.

Tot zondagmiddag. In de Grand Prix van Brazilië werkte Verstappen zich op een kletsnat circuit van de zeventiende startpositie naar de overwinning, een van de mooiste uit zijn loopbaan. Slechts drie coureurs wonnen ooit een GP vanaf een lagere startpositie: John Watson (vanaf 22 in 1983), Bill Vukovich (vanaf 19 in 1954) en Rubens Barichello (vanaf 18 in 2000).

Die historische prestatie van Verstappen, waarmee hij het wereldkampioenschap bijna binnen lijkt te hebben, oogst lof in binnen- en buitenland. Media komen superlatieven tekort.

Een van de grootste zeges ooit in de regen

Na afloop van zijn race had Verstappen nog wel een vinnige opmerking in huis. "Ik waardeer het dat jullie er allemaal zijn", zei hij tegen de aanwezige journalisten, "maar ik zie geen Britse pers. Moesten ze snel naar het vliegveld? Of wisten ze niet waar de persconferentie was?"

Daarmee liet Verstappen doorschemeren dat de kritiek op zijn rijstijl van de laatste weken hem niet onberoerd heeft gelaten. De Britse media, die volgens Verstappen en zijn vader vaak op de hand zijn van coureurs als Lando Norris en Lewis Hamilton, waren echter lyrisch over de Nederlander in hun wedstrijdverslagen.

Verstappen breekt record Schumacher Door zijn zege in São Paulo heeft Verstappen een nieuw record aan zijn lange palmares toegevoegd. Hij is 897 dagen achter elkaar koploper in het WK. Michael Schumacher lag van september 2000 tot maart 2003 896 dagen aan de leiding. Verstappen leidt het WK sinds de GP van Spanje in 2022. Hij nam de eerste positie toen over van Charles Leclerc van Ferrari. Als Verstappen de wereldtitel pakt, heeft de Formule 1 op zijn vroegst in maart 2025 bij de openingsrace van volgend seizoen in Australië een andere koploper. Dan is Verstappen meer dan duizend dagen lijstaanvoerder.

"Een wonderrit", zo kopt The Guardian in Engeland. "Dit moet worden beschouwd als de race van het seizoen van Verstappen. Hij gaf een duidelijke reminder dat hij een exceptionele coureur is, waarmee hij de hoop van zijn rivaal Norris verbrijzelde. Het was een weergaloze prestatie, een masterclass in de regen."

Hun collega's bij BBC tonen zich eveneens zeer onder de indruk. "Deze race zal niet alleen herinnerd worden als Verstappens 62ste GP-zege, maar als een van de grootste overwinningen ooit in de regen", schrijven zij. "Verstappen was een klasse apart en onderstreepte waarom hij wordt gezien als de beste coureur ter wereld."

Red Bull Media Verstappen viert zijn zege op het podium

Het Spaanse AS heeft na zondag genoeg gezien: "Geef hem gelijk de beker", luidt de kop boven het wedstrijdverslag.

"Het was puur talent, pure magie in extreme omstandigheden", schrijft het Spaanse medium verderop. "Een comeback van de beste coureur op deze grid, die meer waard is dan vele titels. Een waar eerbetoon aan Senna", refereren zij aan de voormalig Braziliaanse coureur die dit weekend werd herdacht.

"Verstappen behaalde de beste prestatie uit zijn carrière met de overwinning op een zondag die van start tot finish onder water stond", vervolgt AS. "Een waar meesterwerk waar nog lang over nagepraat zal worden."

Marca, eveneens een groot Spaans medium, spreekt van een "episch gevecht in het water, waarin Norris verdronk". "Het was een galavoorstelling van Verstappen. Hij is een van de beste in de geschiedenis van deze sport: hoe hij de race in de regen wist te lezen was buiten bereik van ieder ander in Brazilië."

Een F1-legende

"Brazilië-overwinning plaatst Verstappen tussen F1-legendes", kopt het Amerikaanse ESPN. "Na twee weken waarin hij bekritiseerd werd om zijn manier van racen, was Verstappens overwinning een goed getimede reminder hoe briljant hij eigenlijk is."

Dat stelt ook het Duitse Bild, dat Verstappen de hoogst mogelijke beoordeling geeft voor zijn race in Brazilië. "Het was misschien wel de beste race die de drievoudig wereldkampioen ooit heeft gereden. SUPERMAX", besluit de boulevardkrant.