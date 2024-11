'Moeder ontvoerde baby Santiago vandaag overgeleverd aan Frankrijk'

De moeder van de ontvoerde Franse baby Santiago wordt vandaag overgeleverd aan Frankrijk, melden Franse media. Ze werd eind oktober met de vader aangehouden in het centrum van Amsterdam, waar ze met een baby in een hotel zaten.

De vrouw moet in Frankrijk voor de onderzoeksrechter verschijnen. Dat alleen de moeder nu wordt overgeleverd, komt doordat zij voor een verkorte procedure heeft gekozen. De vader heeft daarentegen zijn voorkeur uitgesproken voor de reguliere procedure, die meer tijd in beslag neemt.

Couveuse

Santiago werd geboren op 6 oktober en zeventien dagen later meegenomen uit een ziekenhuis in de buurt van Parijs. Omdat het jongetje acht weken te vroeg ter wereld was gekomen, lag het in een couveuse.