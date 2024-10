ANP Het hotel in Amsterdam waar de ouders met Santiago zaten

NOS Nieuws • vandaag, 14:52 Franse baby Santiago maakt het goed, motief ontvoering nog onduidelijk

De Franse baby die was ontvoerd en gisteren werd teruggevonden in Amsterdam is in goede gezondheid. Dat heeft justitie in België gezegd op een persconferentie over de zaak. De ouders van baby Santiago zijn aangehouden.

Santiago werd maandagavond meegenomen uit een ziekenhuis ten noorden van Parijs. Het jongetje was toen zeventien dagen oud. Hij lag in een couveuse omdat hij acht weken te vroeg geboren is.

Zijn ouders van 23 en 25 worden ervan verdacht hem te hebben ontvoerd. Ze zouden hem in een zak hebben gestopt om hem ongezien uit het ziekenhuis mee te nemen. Zorgverleners kregen het signaal dat de baby weg was toen zijn sensoren werden losgemaakt.

De politie riep mensen op om uit te kijken naar een blauwe Audi met een Franse kentekenplaat.

VRT De Belgische politie deelde een oproep op borden boven de snelweg

De auto werd woensdag gevonden in de buurt van Charleroi in België. In het voertuig lag een verpakking van een simkaart die in Nederland actief was. Op basis van de telefoongegevens werden de ouders gevonden in het centrum van Amsterdam, waar ze samen met hun pasgeboren baby in een hotelkamer zaten.

"De baby werd snel onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht", zegt de Belgische officier van justitie. "Santiago is onmiddellijk in een couveuse geplaatst." Een woordvoerder van het ziekenhuis zei gisteren tegen de NOS dat de opname in het ziekenhuis te maken heeft met het feit dat de baby een prematuur is en daardoor speciale zorg nodig heeft.

In de hotelkamer waar het gezin werd gevonden, waren ook de oma van Santiago, een jongen van 10 en een meisje van 3 jaar. De peuter is waarschijnlijk het zusje van Santiago. De identiteit van de jongen is niet bekendgemaakt.

Drugshandel

Volgens justitie verliep de arrestatie van de ouders "soepel" en zonder geweld. Waarom ze Santiago meenamen uit het ziekenhuis is nog onduidelijk. Franse media melden dat het stel bekend is bij de politie vanwege onder meer drugshandel, drugsgebruik en diefstal. Mogelijk vreesden ze de voogdij over hun kind te verliezen, schrijft Le Monde.

In verband met de zaak heeft de politie in Frankrijk vijf mensen opgepakt. Het zou gaan om vrienden en familie van de ouders. Drie van de vijf zijn inmiddels aangeklaagd, melden Franse media. Ze worden ervan verdacht op de hoogte te zijn geweest van of geholpen te hebben met de ontvoering van Santiago.