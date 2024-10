AFP De politie zoekt naar de ouders die vertrokken zijn in een blauwe Audi

NOS Nieuws • vandaag, 10:41 • Aangepast vandaag, 11:49 Belgische politie zoekt naar te vroeg geboren baby en zijn ouders

In België zoekt de politie naar een te vroeg geboren baby. Het jongetje met de naam Santiago verdween maandagavond uit een Frans ziekenhuis in de buurt van Parijs en is waarschijnlijk door zijn ouders meegenomen naar België.

Santiago is achttien dagen oud. Zijn ouders worden ervan verdacht hun kind te hebben ontvoerd uit de kraamkliniek, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Waarom ze hem hebben meegenomen is onduidelijk.

Het jongetje werd maandagavond meegenomen uit de kraamkliniek bij een ziekenhuis in de plaats Aulnay-sous-Bois. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de ouders vertrekken met een tas. Mogelijk zat de baby daarin verstopt. In de auto waarmee ze vertrokken zouden mogelijk nog drie mensen hebben gezeten.

Santiago heeft constant medische zorg nodig. Een bron bij de Franse politie zegt tegen persbureau AFP dat het jongetje zonder medische hulp slechts twaalf uur zou kunnen overleven.

Vrienden aangehouden

Het opsporingsbericht was vanochtend te zien op de digitale borden boven Belgische snelwegen. De politie riep mensen op om uit te kijken naar een blauwe Audi met Franse kentekenplaat. De auto werd volgens de VRT in de loop van de ochtend aangetroffen in de buurt van Charleroi. De baby en zijn ouders zijn nog niet gevonden.

VRT De Belgische politie deelt het bericht op borden boven de snelweg

De politie heeft in Frankrijk vijf mensen gearresteerd in verband met de zaak. Het gaat om goede vrienden van de ouders tussen de 16 en 29 jaar.