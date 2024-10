VRT Belgische politie deelde oproep op borden boven de snelweg

NOS Nieuws • vandaag, 20:43 • Aangepast vandaag, 21:03 Te vroeg geboren baby Santiago en ouders gevonden in Amsterdam

De te vroeg geboren Santiago die maandagavond uit een Frans ziekenhuis verdween is gevonden in een hotel in het centrum van Amsterdam. De ouders van de baby zijn aangehouden na een internationaal opsporingsbevel. Santiago verblijft momenteel in het ziekenhuis, meldt de Amsterdamse politie op X.

Zijn ouders worden ervan verdacht hem te hebben ontvoerd uit de kraamkliniek vlak bij Parijs, waar Santiago na zijn geboorte verbleef. Volgens Franse media zijn de ouders en het kindje gevonden in een hotel en verkeert de baby in goede gezondheid. Waarom ze hem hebben meegenomen is onduidelijk.

Santiago is te vroeg geboren en heeft constant medische zorg nodig, meldde de Franse openbaar aanklager gisteren tijdens een persconferentie. De baby, die 17 dagen oud was toen hij uit het ziekenhuis verdween, lag in een couveuse. Zorgverleners kregen het signaal dat de baby was ontvoerd toen zijn sensoren werden weggehaald.

Auto gevonden in België

Na de ontvoering uit het Franse ziekenhuis riep de politie mensen op om uit te kijken naar een blauwe Audi met Franse kentekenplaat. De auto werd woensdag aangetroffen in de buurt van Charleroi. In België was die dag een opsporingsbericht te zien op digitale borden boven snelwegen.

In Frankrijk heeft de politie vijf mensen gearresteerd in verband met de zaak. De vijf zijn vrienden van de ouders en worden ervan verdacht geholpen te hebben bij de verdwijning van Santiago.

Drie van de vijf mensen zijn inmiddels aangeklaagd, melden Franse media.