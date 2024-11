Oekraïne: militairen hebben gevochten tegen Noord-Koreanen in Rusland

Correspondent Rusland Geert Groot Koerkamp:

"Rusland heeft vooralsnog bevestigd noch ontkend dat Noord-Koreaanse militairen worden ingezet in de strijd met het Oekraïense leger. De woordvoerder van president Vladimir Poetin, Dmitri Peskov, zei in een reactie op de jongste berichten dat hij er niets over wil zeggen, omdat de Amerikanen volgens hem zelf erkennen dat ze 'geen definitieve bevestiging' hebben.

Peskov zei ook dat hij niets had toe te voegen aan Poetins commentaar daarover op een recente persconferentie. Poetin zei over satellietfoto's die de aanwezigheid van Noord-Koreanen in Rusland zouden aantonen veelbetekenend: 'als er foto's zijn, dan laten die iets zien'.

Poetin verwees ook naar het strategisch akkoord, dat hij in juni in Pyongyang tekende met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daarin staat dat beide landen elkaar zullen steunen in geval van een aanval van buitenaf. Hoe Rusland en Noord-Korea dat verder invullen 'is onze zaak', zei Poetin."