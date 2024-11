Reuters Hulpdiensten staan naast lichamen die onder het puin zijn gehaald van een flatgebouw na een Russische luchtaanval in Charkiv op 31 oktober 2024

NOS Nieuws • vandaag, 13:32 Hoe staat Oekraïne ervoor in de oorlog? 'Terrein inleveren in ruil voor tijd'

Voor het invallen van de winter probeert Rusland meer terrein te winnen in Oekraïne. Binnen een paar dagen worden ook nog duizenden militairen uit Noord-Korea ingezet. Wat betekent de huidige situatie voor de voortgang van de oorlog, die inmiddels tweeëneenhalf jaar duurt? De stand van zaken nu.

Vooral in de Donbas en in het oosten van Oekraïne zijn Russische troepen actief. Vandaag meldden Russische persbureaus op basis van het ministerie van Defensie dat drie nederzettingen zijn ingenomen. Het zou gaan om Leonidivka, Novoöekrajinka en Sjachtarske. Of dat zo is, kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Gisteren maakte Rusland al melding van de inname van de stad Selydove in de regio Donetsk, die voor de oorlog 20.000 inwoners telde. De afgelopen week werd de stad voortdurend door Russische troepen bestookt.

De Russische minister van Defensie Andrej Beloöesov feliciteerde daarnaast Russische troepen met de inname van de plaats Hirnyk, dat ongeveer 12 kilometer van Selydove ligt.

Strategisch doel

Het Oekraïense leger heeft niet rechtstreeks gereageerd op de Russische beweringen, maar rapporteerde gisteren 31 frontgevechten aan het front, waaronder bij Selydove. Persbureau Reuters meldde op basis van de Oekraïense Deep State open-source inlichtingenkaart dat een deel van Selydove onder Russische controle stond, met ongeveer een derde als "grijze zone".

Volgens analisten heeft Rusland sinds begin dit jaar niet zo snel zo veel terrein gewonnen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het opeens heel snel gaat, zegt oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is echt met honderden meters tot kilometers per dag, maar wel over de hele breedte. We zien dat de Russen proberen heel veel tempo te maken. Om voor het invallen van de winter nog zoveel mogelijk terrein te kunnen winnen."

Ook is het te vroeg om te zeggen dat Rusland de overhand heeft, meent De Kruif. Dat er terrein wordt opgegeven, heeft ook een strategisch doel. "Oekraïne heeft te weinig troepen en kan zich niet veroorloven zich dood te vechten in elke stelling, loopgraaf of bunker. Dus wat ze doen is heel gecontroleerd terrein ruilen voor tijd. Die tijd willen ze gebruiken om de oorlog zo lang mogelijk vol te kunnen houden."

Rusland verliest 1200 mensen per dag, dan is 10.000 niet zoveel. Dat gaat niet het verschil maken. Oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif

Daarmee hoopt Kyiv dat aan de Russische kant ook barsten komen in de logistiek, de bevoorrading of in personeelstekorten. En voor een gedeelte lijkt dat ook te werken, zegt De Kruif, omdat Rusland binnenkort versterkt gaat worden door Noord-Koreaanse militairen. NAVO-chef Rutte bevestigde maandag dat Noord-Koreaanse militairen door Rusland worden ingezet in de Russische grensregio Koersk.

Zuid-Korea en andere landen schatten dat er zo'n 11.000 Noord-Koreaanse militairen zijn ingezet in Rusland. Van hen zouden er zo'n 3000 in de buurt van het front zijn. Omdat ze in Koersk worden ingezet, dat Russisch grondgebied is, kan Poetin zeggen dat het is om het eigen land te verdedigen, zegt De Kruif. "Dus dat is meer een verdedigende inzet dan een offensieve inzet. Dat is hoe hij het verkoopt naar de buitenwereld en naar zijn eigen mensen."

Van de inzet van ruim 10.000 militairen moet niet veel worden verwacht, meent de oud-commandant. "Er vechten zo'n 600.000 militairen in Oekraïne en daar komen dat 10.000 Koreanen bij, die bovendien weinig ervaring hebben. En wetende dat de Russen 1200 mensen per dag verliezen in deze fase, dan is 10.000 niet zoveel. Dat gaat niet het verschil maken."

Presidentsverkiezingen VS

De NAVO kan weinig doen aan de samenwerking tussen de twee landen, maar de zorgen in Zuid-Korea zijn groot. Het land is bang voor de technologie die de Russen waarschijnlijk gaan overdragen aan Noord-Korea, zegt De Kruif. Hierdoor bestaat de kans dat Zuid-Korea ook actief betrokken raakt bij de oorlog.

"Dat kan zijn met het leveren van wapens, want de wapenindustrie is daar heel groot. Als Zuid-Korea actief betrokken wordt, dan wordt het echt anders. En het is niet voor niks dat Noord-Korea die raket heeft afgevuurd, als waarschuwing: 'wees heel voorzichtig met wat je doet: want wij hebben een hele grote militaire macht en die kunnen we gebruiken'."

Voorlopig is het voor Oekraïne zaak om de strijd zolang mogelijk vol te houden en meer troepen te mobiliseren, totdat het front waarschijnlijk spoedig nagenoeg tot stilstand komt vanwege de naderende winter.

Daarnaast is het hopen op steun van het Westen. Het Europees Parlement ging onlangs akkoord met een lening van 35 miljard euro aan Oekraïne, maar de (financiële) steun van de VS wordt gezien als cruciaal. Daarom zal ook worden gekeken naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het beleid van de nieuwe president zal doorslaggevend zijn voor het verloop van het conflict.