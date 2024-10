Doden en gewonden bij Russische aanvallen op Charkiv en Kyiv

Charkiv werd gisteravond als eerste getroffen door een Russische glijbom, zegt het lokale Openbaar Ministerie. De bom raakte onder meer een van de bekendste monumenten in de stad, het Derzjprom-gebouw . In het pand uit de Sovjettijd zitten onder meer kantoren en een museum. Zeker zes mensen raakten gewond.

De glijbommen zijn een groot probleem voor Oekraïne. In de video zie je wat de wapens kunnen:

Dit is waardoor Russische slimme bommen maar moeilijk te onderscheppen zijn

Gewonden door brokstukken

In de hoofdstad Kyiv zou het leger een Russische drone-aanval hebben afgeslagen. Door vallende brokstukken vloog wel een huis in brand. Vier mensen raakten gewond.

In Oekraïne zijn de afgelopen dagen meerdere luchtaanvallen geweest. In de nacht van vrijdag op zaterdag vielen er negen doden in Kyiv en Dnipro.