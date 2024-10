Reuters Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin

NOS Nieuws • vandaag, 22:24 VS: 'Bewijs voor Noord-Koreaanse troepen in Rusland'

De Verenigde Staten zeggen voor het eerst bewijs te hebben gezien van de aanwezigheid van Noord-Koreaanse troepen in Rusland. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft dat vandaag aan journalisten laten weten.

Austin zei dat het "heel, heel ernstig" zou zijn als Noord-Korea zich voorbereidt om samen met Rusland te gaan vechten in Oekraïne, zoals Zuid-Korea en Oekraïne beweren. Hij zei echter ook dat het nog maar de vraag is wat de Noord-Koreaanse troepen in Oekraïne gaan doen.

In Seoul melden Zuid-Koreaanse parlementsleden dat Noord-Korea 3000 troepen naar Rusland heeft gestuurd en dat er nog duizenden zullen volgen. Dat aantal is twee keer zo hoog als een eerdere schatting van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst.

Zuid-Koreaanse inlichtingendienst (NIS) Satellietfoto's van Noord-Koreaanse militairen op een basis in Rusland

De Verenigde Staten vermoeden dat 3000 Noord-Koreaanse militairen worden getraind op militaire bases in Oost-Rusland. Dat meldt John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van de VS.

Volgens Kirby is vastgesteld dat de Noord-Koreaanse soldaten tussen begin en half oktober per schip zijn vervoerd vanuit de Noord-Koreaanse regio Wonsan naar de Oost-Russische stad Vladivostok. Vervolgens zijn ze naar verschillende militaire trainingslocaties in Oost-Rusland gebracht.

Volgens de inlichtingendienst van Zuid-Korea zouden Noord-Koreaanse militairen worden voorzien van Russische uniformen en identiteitsbewijzen uit Siberische regio's als Jakoetië en Boerjatië. De lokale bevolking in Siberië heeft deels vergelijkbare uiterlijke kenmerken als de bevolking in Noord-Korea.

Het Kremlin heeft de beweringen van Seoul over de troepeninzet van Noord-Korea eerder afgedaan als nepnieuws. Een Noord-Koreaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties in New York noemde het tijdens een bijeenkomst op maandag "ongegronde geruchten".

Escalatie van het conflict

De BBC heeft de Belarussische president Loekasjenko gevraagd naar de beweringen dat Noord-Koreaanse troepen in Oekraïne zouden worden ingezet. Hij deed die af als "onzin", meldt de Britse zender. "Poetin zou nooit proberen een ander land te overtuigen om zijn leger te betrekken bij de 'speciale operatie' van Rusland in Oekraïne", zei Loekasjenko.

De Belarussische president zei verder dat het "een stap in de richting van escalatie van het conflict zou zijn als de strijdkrachten van welk land dan ook aan de frontlinie zouden staan".

Die woorden komen overeen met die van NAVO-chef Mark Rutte eerder deze week. Ook hij zei dat het een "aanzienlijke escalatie" zou zijn als Noord-Korea troepen stuurt naar Oekraïne om samen met de Russen te vechten.