EPA De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken (l.) met haar Russische collega Lavrov

NOS Nieuws • vandaag, 11:05 Deelname Noord-Korea aan oorlog Oekraïne leidt ook tot spanning bij Zuid-Korea

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken staan er zo'n 10.000 Noord-Koreaanse militairen klaar om deel te nemen aan de oorlog in Oekraïne. Elk moment kunnen ze door de Russen naar de regio Koersk worden gestuurd, zegt Blinken.

Dat Noord-Korea dit aantal manschappen kan leveren komt mede door de omvang van het leger. Het leidt tot onrust in het Westen, maar ook dichterbij, aan de zuidelijke kant van het Koreaanse schiereiland, worden de gebeurtenissen in Oekraïne op de voet gevolgd.

"Noord-Korea heeft de dienstplicht en die kan al gauw tien jaar duren. Zelfs op een relatief kleine bevolking van 25 miljoen inwoners heb je het dan toch al snel over een leger van 1,5 miljoen", zei hoogleraar Korea-studies Remco Breuker deze week in de NOS-podcast De Dag.

Asymmetrische oorlogsvoering

Het grootste deel van deze manschappen zijn militairen die met een wapen kunnen omgaan, maar niet veel training hebben gehad. Ze worden vooral ingezet bij bouwprojecten, zoals de aanleg van wegen en tunnels in Noord-Koreaanse steden. Breuker legt uit dat er ook een kleinere groep van zo'n 180.000 man is die wel degelijk wat kan betekenen op het slagveld. Ze zijn opgeleid als elitetroepen of commando's.

"Ze kunnen infiltreren en zijn geoefend in een asymmetrische oorlogsvoering binnen een grotere oorlog. Dat zijn de mannen die je niet tegenover je wil vinden op het slagveld", zegt Breuker. Het is ook niet de eerste keer dat ze worden ingezet in conflicten in het buitenland. De laatste jaren vochten ze vooral mee in Syrië aan de zijde van president Assad, maar ook daar was veel onduidelijkheid binnen welke afdelingen ze actief waren.

Volgens Breuker zijn er aanwijzingen dat deze speciale troepen mogelijk ook in Rusland zijn, omdat de commandant die normaal leiding geeft aan deze groep in Moskou is gezien. De verwachting is dat zo'n 8000 van de Noord-Koreaanse militairen eerst op Russisch grondgebied ingezet gaan worden.

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif zei in het NOS Radio 1 Journaal dat dit in het narratief van Poetin past. "Hij zegt dat hij een soort NAVO-contract heeft met Noord-Korea, dat als een van beide landen wordt aangevallen ze dan elkaar helpen. Dat is meer een verdedigende inzet dan een offensieve inzet." Voor Poetin is dat de manier om de betrokkenheid van Noord-Koreaanse troepen te verkopen, denkt hij.

Noord-Korea krijgt meer geld, olie en gas binnen. Door deze deal komt de binnenlandse economie weer tot leven. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies

Toch denkt De Kruif dat de inzet van de Noord-Koreanen niet meteen veel zal veranderen aan het verloop van de oorlog. De aantallen zijn daar te klein voor en uiteindelijk hebben de meesten niet genoeg ervaring in oorlog voeren.

"Je moet weten dat er 600.000 Russen ingezet zijn aan de frontlinie, daar komen dan 10.000 Noord-Koreanen bij die weinig strijdervaring hebben." Volgens De Kruif verliezen de Russen nog eens 1200 mensen per dag omdat ze omkomen of zwaargewond raken. "Dan is 10.000 niet heel veel, dat gaat niet het verschil maken", zegt De Kruif.

De grootste winst van deze NAVO-achtige deal zoals De Kruif dat noemt lijkt toch bij Pyongyang te liggen. Voor inzet van hun militairen in Rusland krijgt Noord-Korea per maand 2000 dollar per man. "Ze krijgen meer geld, olie en gas binnen. Door deze deal komt de binnenlandse economie weer tot leven."

En ook belangrijk, zegt Breuker, is dat de minder getrainde troepen nu meer oorlogservaring opdoen. Noord-Korea laat zich internationaal gelden en verstrekt tegelijk de eigen macht.

Bewegingen monitoren

Vooral in Zuid-Korea zijn er zorgen over de groeiende strijdkracht van de buren in het noorden. Daarom overwegen ze nu zelfs om zich ook in de oorlog te mengen en Oekraïne te gaan steunen. Wapens leveren aan landen in oorlog is officieel verboden in Zuid-Korea, maar er wordt nu over gesproken om die beperkingen op te heffen.

Als het zo ver komt betekent dat niet veel goeds voor de Russen, denkt Breuker. "Het Zuid-Koreaanse leger is een van de meest geavanceerde legers ter wereld met de modernste wapensystemen, ongeveer 500.000 soldaten en daarbij zo'n 3,5 miljoen reservisten."

De Kyiv Independent schreef deze week dat Zuid-Korea nog geen beslissing heeft genomen over het leveren van munitie en wapens aan Oekraïne. Maar Zuid-Koreaanse media melden wel dat de overheid mensen wil gaat sturen om de bewegingen van de Noord-Koreaanse troepen te monitoren. Daarmee lijkt een mogelijke proxy-oorlog op Europees grondgebied, in ieder geval voor nu, nog geen realiteit.