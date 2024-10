Reuters Poetin op de BRICS-top in Kazan

Poetin ontwijkt vraag over Noord-Koreaanse militairen in Rusland: 'Onze zaak'

President Poetin ontkent niet dat er Noord-Koreaanse militairen zijn in Rusland. Tot nu toe deed het Kremlin deze berichten af als nepnieuws. Maar toen de Russische president ernaar werd gevraagd op de BRICS-top in Kazan gaf hij ontwijkend antwoord. De militaire samenwerkingen met Noord-Korea "zijn onze zaken", zei hij.

Oekraïne beweert dat er inmiddels 12.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. De eerste troepen zouden al in de regio Koersk zijn ingezet, waar Oekraïne een gebied bezet houdt. Deze informatie, die niet valt te verifiëren, is vrijgegeven door de militaire inlichtingendienst van Oekraïne.

'Foto's zijn serieus'

Op de internationale top in eigen land kreeg Poetin een vraag van een journalist over eerdere berichten van de VS en Zuid-Korea dat er 3000 Noord-Koreaanse militairen actief zijn in Rusland. Daarbij werd verwezen naar de satellietbeelden die dat volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten bewijzen.

"Foto's zijn een serieuze zaak", wordt de Russische leider geciteerd door staatspersbureau Rai Novosti. Poetin zei vervolgens niet of de bewering klopt. Wel beschuldigde hij de NAVO er opnieuw van dat er officieren en adviseurs van het bondgenootschap actief zijn in Oekraïne. Ook herhaalde hij zijn bewering dat het Westen de oorlog, die Poetin is begonnen door het buurland binnen te vallen, heeft geëscaleerd.

Nauwe samenwerking

Als gevolg van de zware sancties tegen Moskou door het Westen heeft Rusland de banden sterk aangehaald met Iran, China en Noord-Korea. Met het regime in Pyongyang heeft hij een militair bondgenootschap gesloten. In het kader daarvan zou Noord-Korea ballistische raketten en miljoenen artilleriegranaten hebben geleverd aan Rusland, al spreken de twee landen dat tegen.

Het Noord-Koreaanse regime, een van de meest repressieve ter wereld, noemt het verder onzin dat er militairen naar Rusland zijn gestuurd. Poetin zei eerder dat Rusland "het niemand had gevraagd" en dat het "niet nodig" was, aldus Russische staatsmedia.

Beroep op 'artikel 4'

Ditmaal benadrukt Poetin dat "wat we doen aangaande artikel 4 van onze samenwerking onze zaken zijn". Deze afspraak tussen Pyongyang en Moskou komt ongeveer neer op hetzelfde als artikel 5 van de NAVO. Als een van de landen wordt binnengevallen, zal de ander "op alle mogelijke manieren en zonder vertraging" te hulp schieten.

De Oekraïense inval in de grensregio Koersk lijkt door Rusland te worden gebruikt als legitimering om Noord-Koreaanse troepen in te zetten. Het leeuwendeel van deze militairen ondergaat volgens de VS, Oekraïne en Zuid-Korea momenteel training in Rusland.

Offensief in Koersk vastgelopen

Aanvankelijk kon Oekraïne ver oprukken toen het in augustus de Russische grensregio binnenviel. Op het hoogtepunt van het verrassingsoffensief werd een gebied ter grootte van de Amerikaanse stad Los Angeles bezet. Maar de afgelopen tijd verliest het Oekraïense leger terrein.

Ruim 40 procent van het gebied is naar verluidt inmiddels heroverd door Rusland. Ondertussen rukt het Russische leger gestaag op in Oost-Oekraïne, al zal het front waarschijnlijk spoedig nagenoeg tot stilstand komen. Tijdens de herfst en winter zullen er nog volop beschietingen zijn, maar liggen grote verschuivingen niet voor de hand.