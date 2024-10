Polen en Zuid-Korea halen militaire banden aan na samenwerking Rusland en Noord-Korea

Schending van VN-resoluties

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een groot thema in Polen en Zuid-Korea. Dat komt ook door de samenwerking tussen Noord-Korea en Rusland.

Deze week maakten de Verenigde Staten bekend bewijs te hebben gezien dat zeker 3000 Noord-Koreaanse soldaten naar Rusland zijn gebracht om ingezet te kunnen worden in de oorlog tegen Oekraïne. Volgens Zuid-Koreaanse inlichtingen is Pyongyang van plan om aan het eind van dit jaar 10.000 troepen naar Rusland te sturen.

"We zijn het erover eens dat dat een directe schending is van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en een provocatie die de wereldwijde veiligheid bedreigt", zei Yoon.

Kremlin ontkent

Wel stemde de Russische Tweede Kamer, de Doema, vandaag in met een militair verdrag met Noord-Korea. Daarin is vastgelegd dat beide landen elkaar militair bijstaan en verdedigen als ze worden aangevallen. Die overeenkomst werd in juni al door president Poetin getekend in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Over een troepenoverdracht is daarin niet gesproken.