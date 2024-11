Heerenveen versterkt zich met transfervrije oud-Feyenoorder Jahanbakhsh

sc Heerenveen heeft zich versterkt met voormalig Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. De 31-jarige aanvaller uit Iran was sinds afgelopen zomer transfervrij, nadat zijn aflopende contract in Rotterdam niet werd verlengd.

💙🤍 𝗔𝗹𝗶𝗿𝗲𝘇𝗮 yn it pompeblêdenshirt #WolkomAlireza

Jahanbakhsh werd in 2013 door NEC naar Nederland gehaald. Twee jaar later maakte de Iraniër de overstap naar AZ, waar hij zich in het seizoen 2017-2018 met 21 doelpunten tot topscorer van de eredivisie kroonde.