Uiterst effectief Fortuna glijdt niet uit op glad veld en klopt Heerenveen met 3-0

Fortuna klimt door de zege naar de zevende plek in de eredivisie, terwijl het team van Robin van Persie (dertiende) tegen zijn zesde nederlaag in elf duels aanliep.

In de tiende minuut was het Loreintz Rosier die Fortuna op voorsprong kopte, uit een voorzet van Mitchell Dijks. De situatie werd er vijf minuten voor rust niet beter op voor Heerenveen, toen Luuk Brouwers een stevige tik op het hoofd kreeg van Shawn Adewoye.

Glad veld

Naast het creëren van grote kansen, die er niet veel waren, was er een tweede uitdaging voor beide teams. De ondergrond in Sittard was spekglad. Meerdere mogelijkheden werden aan beide kanten gestopt door knullige glijpartijen. Levi Smans leek na rust vrij te kunnen schieten, maar gleed zo onderuit. Hij was zeker niet de enige.